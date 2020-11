Mural w Zabrzu będzie pochłaniał smog. To pierwszy taki pomysł na Śląsku!

Na jednej ze ścian w Zabrzu powstanie mural z Wojciechem Korfantym, jednym z ojców polskiej niepodległości. Malowidło zostanie przygotowane przy użyciu specjalnej farby, która pochłania zanieczyszczenia z powietrza. To pierwszy tego typu mural w tym regionie.

Wojciech Korfanty to jedna z najważniejszych postaci w historii Polski. To on uznawany jest za propagatora polskości na Śląsku i to właśnie jemu przypisuje się przyłączenie regionu do Rzeczpospolitej. Postać Wojciecha Korfantego nierozerwalnie złączona jest z historią Powstań Śląskich.

Teraz postać bohatera z inicjatywy firmy Tauron zostanie uwieczniona na muralu zlokalizowanym na ścianie kamienicy przy ulicy Bolesława Wallek-Walewskiego w centrum Zabrza. Co istotne, do przygotowania malowidła wykorzystana zostanie specjalna farba, która pochłania cząsteczki smogu z powietrza.

– Jako Tauron jesteśmy nierozerwalnie związani ze Śląskiem. Stąd pomysł, żeby Święto Niepodległości uczcić łącząc dwa ważne dla nas obszary – lokalny patriotyzm i działanie na rzecz środowiska – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Staramy się aktywnie reagować na potrzeby społeczności, w których funkcjonujemy. Malujemy szpitalne oddziały dla dzieci, pracownicy zbierają dary dla potrzebujących rodzin, a jeśli trzeba, to w wyjątkowej sytuacji pandemii koronawirusa, aranżujemy szpitalne oddziały dla chorych. Tak rozumiemy codzienny patriotyzm – dodaje prezes Taurona.

– Mural, który przyozdobi kamienicę na ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 2 przedstawia Wojciecha Korfantego, największego ze śląskiego rodu. Dodatkowym walorem muralu jest jego zdolność oczyszczająca. Specjalna, ekologiczna farba pochłania smog. Na wiosnę wspólnie z Tauronem zrewitalizujemy skwer, który znajduje się w sąsiedztwie muralu. Można powiedzieć, że dzięki pamięci Korfantego, kawałek Zabrza będzie czystszy i wypięknieje – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Do stworzenia muralu zostaną użyte wyjątkowe farby oczyszczające powietrze. Zastosowana w Zabrzu farba antysmogowa nie tylko neutralizuje tlenki azotu, ale również zmniejsza zanieczyszczenia powietrza formaldehydem oraz zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni na powłoce. 1 m2 ściany pomalowanej tą farbą zredukuje 0,44g tlenków azotu dziennie. Jeden m2 ściany jest jak 1 dorosłe drzewo. Mural powstaje w ramach projektu ecoevolution.org

To jednak nie koniec lokalnych działań w tej okolicy. Wiosną w sąsiedztwie muralu pojawi się niewielki skwer. W ten sposób zostanie zaadaptowana na rzecz społeczności przestrzeń po wyburzonej niegdyś kamienicy. Na nieużywanym obecnie terenie zaaranżowana zostanie łąka kwietna, pojawią się też drzewa i ławki.

Mural i skwer to nie jedyne inicjatywy w ostatnim czasie. W sierpniu na chłodni kominowej budowanego właśnie bloku 910 MW w Jaworznie pojawił się widoczny z kilkunastu kilometrów portret właśnie Wojciecha Korfantego. Mapping był formą uczczenia setnej rocznicy Powstań Śląskich, niepodległościowych zrywów z lat 1919-1920-1921.