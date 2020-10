Murale o symbolice historycznej pojawią się na ścianach w Warszawie i Pradze

Ośmiu artystów, dwa murale, jeden projekt – tak można scharakteryzować założenia projektu, który zostanie przeniesiony na ściany w Pradze i Warszawie. Będą one inspirowane historią ruchu solidarnościowego, który rozpoczął się w Polsce, oraz jego wpływu na przemiany kulturowe i społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

“Mierz wysoko – ściana kultury” – pod tym hasłem Narodowe Centrum Kultury, we współpracy z Good Looking Studio, realizuje projekt artystyczny. Jest to forma upamiętnienia drogi do wolności Polski i Czech w latach 1980-89.

Kolaż sztuki i historii

Ośmiu artystów, dwa murale, jeden projekt – tak można scharakteryzować założenia projektu, który zostanie przeniesiony na ściany w Pradze i Warszawie. Będą one inspirowane historią ruchu solidarnościowego, który rozpoczął się w Polsce, oraz jego wpływu na przemiany kulturowe i społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do współpracy zaproszono ośmiu artystów z Polski i Czech. Każdy z nich stworzy swój projekt, będący efektem wizyt studyjnych i indywidualnych wizji ilustratorów. Z tak zróżnicowanych interpretacji powstanie finalny projekt, w formie kolażu. Zostanie on ręcznie namalowany na dwóch ścianach, w Pradze i Warszawie. W ten sposób zrodzi się wielkie, międzynarodowe dzieło sztuki ponad granicami, o wyjątkowej symbolice historycznej.

W poszukiwaniu inspiracji

Projekt został zapoczątkowany wspólną wizytą studyjną ilustratorów w Trójmieście. Miała ona na celu przybliżenie historii i natchnienie artystów duchem czasów przemian społeczno-politycznych lat 80.

Dzięki zaproszeniu do współpracy gdyńskiego Stowarzyszenia Traffic Design, możliwe było przekonwertowanie tych kilku dni pełnych inspiracji na działania kreatywne. Każdy z ilustratorów otrzymał zadanie stworzenia tematycznego projektu, a następnie własnoręcznego namalowania go. Miejską galerią sztuki stały się przęsła Węzła Pokoju w Gdyni. W rezultacie powstało osiem murali. Każdy z nich wskazuje na kluczowe dla historii Polski i Czech wydarzenia, ale w charakterystycznej dla artystów konwencji, zachęcając przy tym odbiorców do własnej interpretacji.

Kolejną destynacją w procesie kreowania wizji i poszukiwania twórczych impulsów była czeska Praga. Liczne wizyty w instytucjach kulturalnych, poznanie historii miasta i czeskiej perspektywy na proces zmian politycznych w latach 80. XX. Wieku, okazały się dopełnieniem doświadczeń z wizyty w Polsce.

Unikalne dzieło

Obecnie trwają prace kreatywne artystów nad indywidualnymi projektami i stworzeniem z nich kolażu, który ozdobi ściany w stolicach Polski i Czech. Efekt kilku miesięcy starań poznamy 9 października. Tego dnia, o godzinie 10:30 odbędzie się odsłonięcie murali w Pradze i Warszawie.