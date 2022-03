Muzea w budowie. 10 najciekawszych, których otwarcia zbliżają się wielkim krokiem

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku możemy spodziewać się muzealnego boomu. Warszawa od dawna czeka na co najmniej dwa wielkie otwarcia. Chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Historii Polski, których budowa zakończy się w 2023 r. Ciekawie zapowiada się zarówno muzeum w Bolesławcu, jak i w Łebie mające szansę zostać wizytówkami miasta. Muzeum Bitwy Warszawskiej nie udało się otworzyć w 100-lecie triumfu Polaków nad bolszewikami, ale przyszły rok wydaje się pewny. Czekamy jeszcze na świetne projekty specjalistów od projektowania muzeów, czyli pracowni WXCA i Nizio Design International.

REKLAMA

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

projekt: Thomas Phifer and Partners

finał budowy: 2023 r.

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie może być jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek ma wpisać się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki. Za projekt muzeum odpowiada pracownia Thomas Phifer and Partners, a za realizację prac budowlanych firma Warbud. Architekt dla swojego projektu ukuł hasło: „A building that reveals all it has” – „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”.

– Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępuje w imponującym tempie. To będzie kluczowy element Nowego Centrum Warszawy i jeden z najciekawszych punktów na mapie stolicy. Miejsce, które chętnie odwiedzać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W Warszawie – stolicy wolnego czasu! – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podczas odwiedzania placu budowy w zeszłym roku.

Czy nowy budynek muzeum stanie się wizytówką Warszawy? Dowiemy się niebawem, według planu budowa ma zakończyć się w 2023 roku.

Muzeum Historii Polski w Warszawie

projekt: WXCA

finał budowy: 2023 r.

Na terenie Cytadeli Warszawskiej trwa budowa stałej siedziby Muzeum Historii Polski. W 2009 r. międzynarodowy konkurs architektoniczny z lokalizacją Muzeum nad Trasą Łazienkowską w okolicy Zamku Ujazdowskiego wygrała pracownia Paczowski et Fritsch z Luksemburga. Rok później decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana. W 2015 r. rozpoczęły się rozmowy dotyczące nowej lokalizacji Muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej. A rok później podpisano umowę ws. wykonania projektu siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jej sygnatariuszami byli dyrektor MHP Robert Kostro oraz prezes pracowni architektonicznej WXCA Szczepan Wroński. Wykonawcą prac budowlanych został Budimex S.A.

Budowa Muzeum Historii Polski i równolegle powstającego Muzeum Wojska Polskiego jest elementem szerszego projektu przekształcenia Cytadeli Warszawskiej w otwartą dla wszystkich przestrzeń publiczną. Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją. Jest zapisaną w kamieniu i współczesnej formie opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości, otwartości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim Muzeum. Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię historii. W kolejnych warstwach, niczym w przekroju archeologicznym, dostrzegamy ślady ludzkich działań, zdarzeń historii, epok.

Do przetargu na wykonawcę ekspozycji stałej MHP przez rok nie zgłosił się żaden wykonawca. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro podkreślił w rozmowie z PAP, że stało się to ze względu na skalę trudności tej wystawy, bo to największa wystawa, jaka była realizowana kiedykolwiek w polskim muzealnictwie. Przetarg będzie ponowiony. Otwarcie Muzeum (bez wystawy stałej) ma nastąpić w 2023 r. "Prace budowlane idą nie bez trudności, ale mniej więcej w przewidywalnym tempie. W związku z tym liczymy na to, że na początku przyszłego roku będziemy odbierali już budynek" – zaznaczył Kostro w rozmowie z PAP.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

projekt: WXCA

finał budowy: 2023 r.

W 2009 r. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej. Zwyciężyła wówczas pracownia WXCA. Architekci zaproponowali budynki, które oszczędną formą i subtelnym detalem wpiszą się w tkankę Cytadeli. Monumentalność i surowość nowej siedziby zostaną przełamane subtelnością reliefu pokrywającego powierzchnię solidnych bloków. Specjalnie dla muzeum zaprojektowano wyjątkowy, przestrzenny wzór - szewron, który jest odciśnięty w ścianach z betonu barwionego w masie. To będzie jedno z najnowocześniejszych muzeów w Europie, w którym mocno postawiono na ekologiczne rozwiązania.

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie

Projekt: pracownia Dom i Miasto/ Czesław Bielecki

finał budowy: 2023 r.

Głównym inwestorem jest Muzeum Wojska Polskiego. Projekt muzeum został wybrany do realizacji w tzw. konkursie idei latem 2017 r. przez ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza.

Budowę muzeum obecny szef MON Mariusz Błaszczak ogłosił w 2018 r., w 98. rocznicę zwycięskiej dla Polaków bitwy z Armią Czerwoną. Zapowiadał wtedy, że Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą zostanie oddane do użytku za dwa lata, w 100-lecie triumfu Polaków nad bolszewikami. Jednak budowa najpewniej zakończy się w 2023 r. – tak ostatnio zapowiadał resort obrony narodowej.

W lutym 2020 r. Stołeczny Zarząd Infrastruktury podpisał umowę z pracownią „Dom i Miasto” reprezentowaną przez architekta Czesława Bieleckiego na nakreślenie ostatecznego kształtu Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Wykonawcą została spółka AMW SINEVIA. Powierzchnia muzeum wyniesie 4,8 tys. mkw. Zostanie wykonany nasyp ziemny o wysokości 17 metrów. Do gmachu Muzeum będzie prowadzić aleja zwycięstwa o długości 500 m. Zostaną również postawione dwa maszty – każdy o wysokości 70 m. Na wzniesieniu powstanie taras widokowy, a obok na zboczu amfiteatr na potrzeby m.in. rekonstrukcji. Sam budynek będzie miał 4 kondygnacje i będą się w nim mieścić m.in. sale z ekspozycją historyczną, sale kinowe, konferencyjne i edukacyjne, kawiarnia, sklepik muzealny i pomieszczenia biurowe.

Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie

Projekt: Plus3Architekci

finał budowy: koniec 2023 r.

Oryginalna bryła o żeglarskim charakterze spod kreski Plus3Architekci nawiązująca do kadłuba statku oraz liczne ekologiczne rozwiązania – taki będzie budynek Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.

Budowany w Łebie oddział Muzeum będzie unikatowym w skali kraju obiektem, łączącym funkcje kulturalne, naukowe i edukacyjne. Powstanie budynek o kubaturze ponad 46 tys. m3 i powierzchni wystawy około 3,5 tys. mkw.

Charakter obiektu określa przede wszystkim frontowa falująca fasada, pokryta giętymi drewnianymi listwami. Bryła może przywodzić na myśl wypłukany przez morskie prądy kawałek drewna. Swym kształtem i lekkim nachyleniem nawiązuje także do kadłubów statków, fal i nadmorskich wydm. Warto także zwrócić uwagę na nietuzinkowe rozwiązanie elewacji bocznych, z których zwieszono okrętowe liny. Będzie to na pewno lokalna atrakcja, oraz element animujący fasady. Pomiędzy linami ukryto zewnętrzną klatkę schodową prowadzącą na punkt widokowy na dachu.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

projekt: Toya Design

finał budowy: lato 2023 r.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu jest instytucją o ponad stuletniej tradycji. Od ponad 50 lat zajmowało dwie lokalizacje. Teraz jego eksponaty zostaną przeniesione w bardziej reprezentacyjne miejsce, dawny Pałac Pücklera. Miasto w ubiegłym roku rozstrzygnęło przetarg na projekt nowej siedziby muzeum. Wygrała pracownia Toya Design, która zaprojektowała również ekspozycję i nowe logo.

Nowy obiekt ma ponad 2 tys. mkw. powierzchni użytkowej i swoją skalą stwarza o wiele większe możliwości prezentacji imponujących zbiorów Muzeum, pozwala na dalszy jego rozwój i dalsze prowadzenie misji. Projekt przewiduje nie tylko rewitalizację zabytkowego pałacu i przywrócenie mu jego dawnego blasku, ale również wprowadza rozwiązania funkcjonalne, które uczynią go nowoczesnym obiektem wystawienniczym. Nowa klatka schodowa, której osią jest winda połączy parter i piętro mieszczące ekspozycję z poddaszem będącym zapleczem programowym Muzeum. Samo poddasze zostanie połączone w jedną przestrzeń. Obiekt zyskał także zaplecze konferencyjne, sale warsztatowe i sklep z pamiątkami Muzeum. Paradny dziedziniec obiektu stanie się miejscem spotkań i wydarzeń. Powstanie tutaj także, wzorem obecnego budynku muzeum, ogród z lapidarium. Do dyspozycji odwiedzających będzie przestronny parking.

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

projekt: Nizio Design International

finał budowy: sierpień 2023 r.

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej stanowi połączenie nowoczesnego muzeum z parkiem rozrywki. Przywodzi na myśl typowe ekspozycje wystawiennicze ulokowane przy zagranicznych studiach filmowych.

Centrum tworzone będzie w oparciu o dorobek działającego od 1947 roku Studia Filmów Rysunkowych, w którym zrealizowano ponad tysiąc produkcji, w tym kultowe kreskówki dla dzieci.

Zastosowane rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne mają nie tylko stworzyć atrakcyjną dla mieszkańców i turystów przestrzeń, ale także doprowadzić do ożywienia dużej części miasta. Projekt Nizio Design International łączy historyczne zabudowania z nową architekturą i innowacyjnymi rozwiązaniami multimedialnymi. Dużą zaletą projektu jest to, że w przyszłości może zostać łatwo rozbudowany i uzupełniony o kolejne moduły.

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach

projekt: Nizio Design International

finał budowy: jesień 2024 r.

Obiekt upamiętniający tragicznie zmarłego duchownego będzie zlokalizowany w jego rodzinnej wsi na północnym Podlasiu. Opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej powierzono pracowni architektonicznej Mirosława Nizio, Nizio Design International.

Połączenie tradycji architektonicznej z nowoczesnością dokona się tu poprzez nawiązanie do piękna i prostoty przydrożnych kaplic, wiejskich domów czy lokalnych kościołów Podlasia i Mazowsza Wschodniego. Współczesna w formie bryła zespoli się z krajobrazem okolicy. W projekcie zastosowany będzie żwir i kruszywo kamienne, czyli budulce miejscowej architektury. Z czasem, pod wpływem czynników atmosferycznych użyte materiały zyskają na szlachetności, będą patynować, a budynek zyska wyrazisty charakter. Sercem założenia będzie Miejsce Skupienia w formie kapliczki, przykryte dwuspadowym dachem i górujące nad całością obiektu wtopionego w tektonikę terenu. Założenie architektoniczne zespala się z malowniczym krajobrazem wsi, z pobliską łąką i lasem. Elewacja Miejsca Skupienia wykonana zostanie z betonowych bloków z lokalnego kruszywa.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

projekt: WXCA

finał budowy: grudzień 2025 r.

Nowe muzeum ma powstać u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. Inwestycja pochłonie, według obecnych szacunków, około 300 mln zł. Istotą projektu WXCA było stworzenie miejsca, które nie tylko opowie o historii wspólnego działania Wielkopolan, ale również pozwoli na budowanie nowych relacji pomiędzy mieszkańcami Poznania. Dlatego architekci zaproponowali, by centralnym miejscem całego obiektu stał się okrągły plac, wokół którego zgromadzone są kameralne budynki muzealne. – Proponując taki układ, przypominamy o początkach naszego państwa, o grodach i osadach, w których tworzyły się pierwsze społeczności – mówi Małgorzata Dembowska z pracowni WXCA, współautorka projektu.

To właśnie przestrzeń, którą tworzą bryły obiektów, ma stanowić symbol zwycięstwa. Otwarta forma placu może zachęcać do interakcji, stanowić naturalne miejsce wymiany myśli, debaty, dialogu, wszystkiego, co przyczynia się do budowania głębszych relacji społecznych. – Projektując nową siedzibę muzeum, odnieśliśmy się między innymi do słów Ignacego Paderewskiego z jego przemówienia z 1918 r., kiedy wspominał o sile polskiej tożsamości budowanej przez wspólnotę zaangażowanych ludzi – mówi Krzysztof Moskała z pracowni WXCA, współautor projektu.

Refleksja nad współczesnością bazującą na solidnych fundamentach historii zaowocowała stworzeniem odpowiedniej architektury budynku. Podstawę muzeum (parter) będzie stanowił surowy kamień przywołujący pamięć o pierwszych budowlach na ziemiach polskich. Kolejne kondygnacje będą wykonane z gładko ciętego kamienia, który przenosi do czasów współczesnych. Cała narracja budynku ma swoje odzwierciedlenie w zastosowanych rozwiązaniach materiałowych. Wydźwięk kamiennych solidnych ścian na zewnątrz został skontrastowany z ciepłą aranżacją wnętrz, w których zestawienie bieli ścian z elementami drewna nawiązuje charakterem do tradycyjnego domu.

Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

projekt: WXCA

finał budowy: 2025 r.

Budynek muzeum spod kreski WXCA będzie miał strategiczną lokalizację w historycznym centrum miasta. Gmach powstanie w sąsiedztwie barokowej zabudowy kościoła uniwersyteckiego, głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, głównego budynku Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i powojennego bloku na rogu placu Uniwersyteckiego i ulicy Szewskiej. - Struktura muzeum odwołuje się do rytmów otaczających go historycznych budynków, charakteryzuje się jednak otwartością, wyważonymi proporcjami przeszkleń, swobodną kompozycją – mówi Anna Dobek-Lenczewska z WXCA, współautorka projektu.

Muzeum to współczesny miejski pałac, majestatyczny gmach z licznymi otwarciami, tworzący wielokierunkowe powiązania z otaczającą przestrzenią. - Obiekt realizuje wizję architektury prawdziwie otwartej, zapraszającej, towarzyszącej, tworzącej miejsce, kształtującej relacje społeczne. Muzeum poprzez otwartą, rozciągłą przestrzeń parteru łączy funkcje kultury, edukacji, handlu, gastronomii w ciąg powiązanych ze sobą przestrzeni publicznych zintegrowanych z zewnętrzem – dodaje Anna Majewska-Karolak z WXCA, współautorka projektu.