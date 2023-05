Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na Noc Muzeów 2023

Noc Muzeów 2023 już w tę sobotę zawita do Wrocławia. Muzeum Architektury z tej okazji przygotowało specjalną odsłonę ekspozycji.

REKLAMA

Podczas tegorocznego wydarzenia nasi goście będą mogli zwiedzić wystawy czasowe:Antropocen i Greenhouse Silent Disco oraz wystawy stałe:Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku i Lapidarium.

Dla najmłodszych widzów i ich opiekunów przygotowaliśmy rodzinną zabawę, a dla wszystkich odwiedzających botaniczne silent disco, czyli muzyczne wprowadzenie do świata roślin tworzących Greenhouse Silent Disco.

Program Nocy Muzeów w Muzeum Architektury skupi się na relacjach człowieka z przyrodą. Jakie jest lokalne oblicze antropocenu, gdzie szukać czwartej przyrody, jak brzmi bioróżnorodność? Czy znamy prawdziwą naturę świata roślin albo przynajmniej udaje nam się do niej zbliżyć?Antropocen i Greenhouse Silent Disco to wystawy czasowe, które podejmują wątki związane z ekologią, ochroną klimatu oraz odpowiedzialnym projektowaniem architektury i przestrzeni przyjaznej ludziom, zwierzętom i roślinom. Te ostatnie są głównymi bohaterkami najbardziej zielonej instalacji we Wrocławiu, w której podejmujemy próbę nawiązania więzi między ludźmi a istotami roślinnymi oraz monitorujemy ich potrzeby.

InstalacjaGreenhouse Silent Disco zainspirowana została badaniami realizowanymi przez wybitnego fizjologa roślin prof. Hazema Kalajiego i miała swoją premierę podczas Międzynarodowego Biennale Architektury Współczesnej i Sztuk Dekoracyjnych w Mediolanie w 2022 roku. Wtedy znalazły się na niej rośliny leśne, przywiezione do Włoch z podmilickich lasów. Podczas wrocławskiej odsłony wystawy, instalację wypełniły domowe rośliny doniczkowe, przyniesione do muzeum przez wrocławianki i wrocławian.

Na wystawieAntropocen pokazujemy przykłady współczesnych i historycznych projektów i realizacji architektonicznych, które wpływają na środowisko życia wszystkich gatunków i bytów. Architekturę postrzegamy nie tylko jako efekt globalnych i lokalnych zmian w relacji człowieka z przyrodą, lecz także jako narzędzie kształtujące ten związek. Wystawa została przygotowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki i miała swoją premierę jesienią 2022 roku w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury.

Na zwiedzanie wystaw zapraszamy w godzinach od 18.00 do północy. W tym czasie będzie można również pokołysać się w rytmach botanicznego silent disco oraz wziąć udział w rodzinnej zabawieWspólna Ziemia, wspólna sprawa. Wspólnie z wężem Gniewoszem chcemy pokazać uczestnikom, jak wiele łączy świat ludzi ze światem zwierząt i roślin oraz uwrażliwić najmłodszych widzów na współczesne problemy związane z ochroną środowiska. Zabawa jest samodzielna – uczestnicy otrzymają specjalne karty, które będą ich przewodnikami po wystawie.