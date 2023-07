Muzeum Historii Polski na dwa miesiące przed otwarciem. Twórcy zdradzają smaczki architektoniczne

Konkurs architektoniczny na projekt tego obiektu rozpisano w 2008 r. Po 15 latach prac nad Muzeum Historii Polski przyszedł czas na zaprezentowanie efektów. A te poznamy 28 września - podczas oficjalnego otwarcia obiektu na terenie Cytadeli Warszawskiej.

W 2008 r. Ministerstwo Obrony Narodowej rozpisało konkurs na projekt architektoniczny Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego.

W konkursie zwyciężyła praca biura architektonicznego WXCA.

Ponad 7 tys. mkw. przestrzeni wystawienniczej i 6 poziomów zwiedzania - powstające na terenie Cytadeli Warszawskiej MHP będzie największym obiektem kulturalnym w Polsce.

Oficjalne otwarcie obiektu ma nastąpić 28 września 2023 r.

Budowa Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej jest na finiszu. Po kilkunastu latach ciężkich prac nad koncepcją i wdrożeniem jej w życie obiekt zostanie oddany do użytku 28 września 2023 r. Na dwa miesiące przed otwarciem architekci z odpowiedzialnej za projekt pracowni WXCA zdradzili szczegóły swojej pracy nad tym - notabene - największym w historii Polski obiektem muzealnym.

Wyjściową dla twórców po raz kolejny okazał się kontekst miejsca.

- Cytadela Warszawska przez lata była obiektem niedostępnym dla warszawiaków i turystów, a także niekonieczne dobrze przez nich kojarzonym. Mało kto wie, że twierdza zbudowana za czasów carskich to tak naprawdę ogromny teren parkowy z historycznymi zabudowaniami porozrzucanymi wśród 200-letnich drzew - mówi Krzysztof Budzisz, architekt WXCA odpowiedzialny za projekt MHP.

Projektantom zależało na tym, aby ten 30-hektarowy teren oddać warszawiakom i przyjezdnym w formie przestrzeni sprzyjającej zarówno chłonięciu kultury, jak i relaksowi. Wejście na teren parku będzie możliwe z kilku bram, zaś ruch kołowy zostanie ograniczony do absolutnego minimum. Aktualnie sadzona wokół budynku zieleń jest stonowana i nie krzyczy wielogatunkowością. Natomiast elementy małej architektury, które pojawią się w parku powstaną z odzyskanych historycznych cegieł z terenu Cytadeli.

Projektantom zależało na tym, aby ten 30-hektarowy teren oddać warszawiakom i przyjezdnym w formie przestrzeni sprzyjającej zarówno chłonięciu kultury, jak i relaksowi, fot. mat. pras.

Monolit, który zmienia się z czasem

Bryła Muzeum Historii Polski, choć na pierwszy rzut oka wygląda na minimalistyczny monolit, po dłuższym przyjrzeniu się okazuje się wielowarstwowym i niejednolitym kubikiem z ciekawą historią w tle.

- Zdecydowaliśmy się na marmur z kilku względów. Przede wszystkim - charakter starzenia się tego materiału jest sprzyjający. Zależało nam na tym, aby obiekt zyskiwał z czasem, a marmur wraz z upływem lat jaśnieje. Ponadto jest to kamień o wielowątkowym wyglądzie, co idealnie wpisuje się w charakter miejsca. Jego symbolika świetnie koresponduje z tym miejscem - mówi Szczepan Wroński, architekt WXCA.

Architekci postawili na gradient na elewacji. Na samym dole marmur jest niemal czarny, zaś wraz z wysokością - rozjaśnia się. W tym celu wykorzystano 6 różnych typów obróbki kamienia.

- Początkowo bardzo zależało nam na tym, aby marmur pochodził z Polski, a dokładnie z Sławniowic na Dolnym Śląsku. Z tego regionu pochodzi elewacja m.in. Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jednak ze względów technicznych nie było to możliwe. Ostatecznie na elewacji wylądował surowiec z Portugalii - mówi Krzysztof Budzisz.

Nie tylko gradient kolorystyczny się zmienia, ale również struktura powierzchni elewacji. Architekci zaprojektowali reliefy, które nawiązują do historycznych wzorów architektonicznych z różnych polskich budynków. Znajdziemy tu m.in. motywy z Drzwi Gnieźnieńskich, elementy z międzywojennego Pawilonu Polski przygotowanego na Wystawę Światową czy też... wzór charakterystyczny dla katowickiego Spodka.

Architekci zaprojektowali reliefy, które nawiązują do historycznych wzorów architektonicznych z różnych polskich budynków, fot. Bartek Barczyk

Wnętrze z miejscem na oddech

Muzeum Historii Polski to kubik o wymiarach 200x60x24 m. Co ciekawe, przestrzeń wystawiennicza to tylko... 20 proc. wnętrza obiektu. Co zatem stanowi pozostałe 80 proc.? Jak mówią twórcy Muzeum, jest to tak naprawdę budynek wielofunkcyjny.

- W środku znajdziemy ponad 7 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, którą uzupełnią: sale dydaktyczne, sale warsztatowe, czytelnia, biblioteka, sala audytoryjna na 570 osób czy sala kinowo-teatralna na 135 widzów - zdradza Krzysztof Budzisz.

Aby zwiedzający nie czuli się zmęczeni wędrówką po obiekcie o tak dużych gabarytach, architekci zaprojektowali tzw. kieszenie ekspozycji. Są to wydzielone przestrzenie, z których można podziwiać widok na park czy też plac przed sąsiednim Muzeum Wojska Polskiego. Wisienkę na torcie stanowi dach obiektu, na którym znajduje się ogólnodostępny taras z fontanną w formie mokrej posadzki oraz z zapierającym dech w piersiach widokiem na panoramę Warszawy.

Muzeum Historii Polski to kubik o wymiarach 200x60x24 m. Co ciekawe, przestrzeń wystawiennicza to tylko... 20 proc. wnętrza obiektu, fot. Bartek Barczyk

Wiele do podziwiania

Do Muzeum Historii Polski zwiedzający wejdą przez hol główny, z którego można będzie następnie udać się na wystawę stałą oraz wystawy czasowe. Opowieść muzealna nie zacznie się w holu głównym, który - w zamyśle twórców koncepcji muzealnej - ma pełnić rolę przestrzeni funkcjonalnej, w której znajdą się kasy, recepcja, szatnia, wózkownia i muzealny sklep.

Kluczowym elementem Muzeum Historii Polski będzie przyszła wystawa stała. Przedstawi opowieść o ponadtysiącletniej historii polskiego narodu oraz polskiego państwa. Opowieść rozpocznie się w drugiej połowie X wieku, zaś skończy się na pierwszych dekadach XXI wieku.

Historia Polski zostanie opowiedziana za pomocą sześciu galerii, a wystawa ma układ chronologiczno-tematyczny. W pierwszej galerii zwiedzający poznają dzieje Polski Piastów i Jagiellonów. Później nastąpi opowieść o dawnej Rzeczpospolitej, która zakończy się na rozbiorach. Trzecia galeria będzie dotyczyć historii Polski pod zaborami, a opowieść zostanie doprowadzona do 1914 roku. Czwarta galeria zostanie poświęcona I wojnie światowej oraz II Rzeczpospolitej. Najmniejszą - pod względem metrażu - choć najbardziej gęstą od wydarzeń będzie galeria poświęcona II wojnie światowej. Z kolei szósta galeria przedstawi losów Polaków w epoce komunizmu.

Ta wielka historia została podporządkowana trzech zasadniczym wątkom. Pierwszy z nich to opowieść o historii narodu i państwa prowadzona przez pryzmat wolności. Drugi wątek to jest z kolei opowieść o polskiej tożsamości oraz o tym, jak zmieniała się ona przez wieki. Natomiast trzeci wątek, to opowieść o przemianach cywilizacyjnych, życiu codziennym oraz o historii społecznej i gospodarczej.