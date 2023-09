Muzeum Historii Polski otwiera się dla gości już 29 września

Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli otwiera się dla gości już 29 września.

Działalność wystawienniczą w nowym gmachu zainauguruje wystawa czasowa „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”.

Na wystawie zostanie pokazanych blisko 500 obiektów opowiadających o ważnych wydarzeniach z ponad 1000-letniej historii Polski.

W udostępnionych do oglądania zbiorach jest także tzw. polska Enigma - to kopia maszyny szyfrującej stosowana przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Uroczystości otwarcia nowego muzeum rozpoczną się już w czwartek.

Nowy gmach Muzeum Historii Polski zaprojektowała pracownia WXCA.

Od piątku 29 września można będzie zwiedzać ekspozycję w nowym budynku Muzeum Historii Polski na terenie warszawskiej Cytadeli. Na wystawie „Wielkie i małe historie” zobaczymy ponad 500 przedmiotów obrazujących 1000 lat historii naszego kraju.

Podczas trwającego do 1 października Festiwalu Otwarcia zwiedzający Muzeum będą mogli uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, grze terenowej, debatach i spektaklach teatralnych.

O 19:00 odbędzie się zamknięty, ale transmitowany przez TVP Kultura i II Program Polskiego Radia specjalny koncert na otwarcie Muzeum Historii Polski. W pierwszej jego odsłonie wystąpią pianiści Janusz Olejniczak oraz Tomasz Ritter, którzy wykonają utwory Chopina, a w drugiej usłyszymy „Requiem Polskie” Krzysztofa Pendereckiego w interpretacji Chóru Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pod kierownictwem Piotra Piwko oraz Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod batutą Kirilla Karabitsa.

Muzeum Historii Polski będzie można także zwiedzić przedpremierowo w nocy 28 września.

Sercem Muzeum jest wystawa czasowa „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski” inaugurująca działalność wystawienniczą w nowym gmachu. Opisuje ona tworzenie zbiorów placówki od 2006 r. Aktualnie liczą one już blisko 60 tys. przedmiotów. Na wystawie zostanie pokazanych blisko 500 obiektów opowiadających o ważnych wydarzeniach z ponad 1000-letniej historii Polski.

„Przedmioty te pokazują rozpiętość tematyczną i chronologiczną naszych zbiorów, bo mamy tutaj i średniowieczny denar Chrobrego, i opowieść o zeszłorocznej pomocy, której udzieliliśmy Ukraińcom” - mówi Przeperski.

Jak podkreśla rzecznik Muzeum, wiele z obiektów, które zostaną pokazane na wystawie, pochodzi od darczyńców. Dobrym przykładem jest dar wnuczki generała Stanisława Maczka, która przekazała do zbiorów MHP mundur swojego dziadka.

Wiele z tych obiektów powróciło w polskie ręce zupełnie niedawno.

„Mamy tutaj kolekcję siedmiu wielkoformatowych obrazów autorstwa malarzy z Bractwa św. Łukasza. Prezentują one wyjątkowe wydarzenia z historii Polski, począwszy od Zjazdu Gnieźnieńskiego, skończywszy na uchwaleniu Konstytucji 3. Maja. Powstały z myślą o Wystawie Światowej w 1939 r. Do Nowego Jorku dotarły tuż przed wojną, a do kraju - po wielu latach starań - powróciły dopiero wiosną zeszłego roku” - opowiada dr Michał Przeperski.

W udostępnionych do oglądania zbiorach jest także tzw. polska Enigma - to kopia maszyny szyfrującej stosowana przez Niemców w czasie II wojny światowej. Nazywamy ją „polską” dlatego, że zbudowali ją nasi inżynierowie, którzy zrekonstruowali ją w oparciu o wiedzę kryptologiczną. To najpewniej jedyny taki przedmiot na świecie.

„Oprócz tego na wystawie można zobaczyć pozostałości wazowskiego pałacu Villa Regia. Mamy je w swoich zbiorach, bo Szwedzi, którzy w czasie Potopu, jak szarańcza, rzucili się na Warszawę, skuli ozdoby z tego i innych pałaców. Zdobyczne marmury miały być w całości przetransportowane do Szwecji, a jedna z łodzi, które je wiozły, zatonęła na wysokości mniej więcej Mostu Gdańskiego. Z dna Wisły wydobyli je archeolodzy” - mówi rzecznik Muzeum.

Szczegóły Festiwalu Otwarcia dostępne na stronie www.muzhp.pl. Po zakończeniu Festiwalu Otwarcia, aż do 10 listopada, Muzeum Historii Polski można zwiedzać za symboliczną złotówkę, natomiast w dniu Święta Niepodległości wstęp będzie wolny. Obiekt będzie otwarty dla zwiedzających w godzinach 10-18 od środy do niedzieli.