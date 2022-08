Muzeum Historii Radomia czeka na otwarcie. To będzie jedno z najnowocześniejszych muzeów

Finisz remontu kamienic Gąski i Esterki, w których siedzibę ma Muzeum Historii Radomia. Po zakończeniu prac, muzeum będzie jedną z najnowocześniejszych placówek. Wielkie otwarcie już 13 sierpnia br.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na remont kamienic Gąski i Esterki otrzymało dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie blisko 8 mln zł.

Przestrzeń radomskiego rynku nabiera coraz ciekawszych barw, to także duże starania miasta w kwestii rewitalizacji tego miejsca. Radomski rynek zaczyna błyszczeć. Kiedy w 2018 roku podejmowaliśmy decyzję o odnowie kamienic Gąski i Esterki poprzedziliśmy ją analizą finansową, wiedzieliśmy ile to będzie kosztowało, ale to działanie było bardzo potrzebne. Jestem przekonany, że te obiekty będą przyciągały dużą rzeszę zwiedzających, dzięki bardzo ciekawej formie wystawienniczej – mówił Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.