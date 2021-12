Muzeum Książąt Lubomirskich z pozwoleniem na budowę. To projekt WXCA

Między Placem Uniwersyteckim, ulicą Szewską a ulicą Fredry we Wrocławiu, otoczone zabytkową miejską tkanką, powstanie Muzeum Książąt Lubomirskich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich otrzymał decyzję o pozwoleniu na jego budowę.

Budynek Muzeum Książąt Lubomirskich stworzy nowy kwartał zabudowy, w wyjątkowej, zabytkowej tkance Starego Miasta. - Struktura muzeum odwołuje się do rytmów otaczających go historycznych budynków, charakteryzuje się jednak otwartością, wyważonymi proporcjami przeszkleń, swobodną kompozycją – mówi Anna Dobek-Lenczewska z WXCA, współautorka projektu.

Muzeum to współczesny miejski pałac, majestatyczny gmach z licznymi otwarciami, tworzący wielokierunkowe powiązania z otaczającą przestrzenią. - Obiekt realizuje wizję architektury prawdziwie otwartej, zapraszającej, towarzyszącej, tworzącej miejsce, kształtującej relacje społeczne. Muzeum poprzez otwartą, rozciągłą przestrzeń parteru łączy funkcje kultury, edukacji, handlu, gastronomii w ciąg powiązanych ze sobą przestrzeni publicznych zintegrowanych z zewnętrzem – dodaje Anna Majewska-Karolak z WXCA, współautorka projektu.

Rytmiczne okna przestrzeni warsztatowych wyglądają na fasadę zabytkowego kościoła, ulica Plac Uniwersytecki znajduje zamknięcie w postaci wkomponowanej w budynek kawiarni, witryna sklepu otwiera południowo-wschodni narożnik budynku na malowniczą ulicę Szewską. Powierzchnie te wraz z holem wejściowym muzeum wtapiają się w przestrzeń publiczną miasta, tworząc z niej integralną część budynku.

Również przestrzenie ekspozycyjne otwierają się na krajobraz miasta, wkomponowując go w narrację wystawy poprzez przestronne, rytmiczne przeszklenia, pozwalając kontemplować sztukę na tle charakterystycznego wrocławskiego pejzażu, a także oferując przechodniom wgląd do wnętrza budynku, zapraszając do współuczestniczenia w życiu budynku.

Czerpanie z tradycji i lokalnych materiałów

Prostota, powściągliwość, odwołanie do tradycji budownictwa cechują nie tylko formę, ale również dobór materiałów zastosowanych w budynku. Wyraźne echo zwyczajów Dolnego Śląska znajduje odzwierciedlenie w misternie piętrzących się pasach ręcznie wytwarzanej cegły, zarysowującej horyzontalny wzór elewacji. Organiczna kompozycja poziomych linii to próba swobodnej, zdystansowanej kontynuacji kierunków odczytanych w okolicznych zabytkowych budynkach – kamiennych boniowaniach, wyrazistych gzymsach, podziałach elewacyjnych. Drobna struktura nawarstwiających się bloków elewacyjnych odwołuje się do tradycji budownictwa, przywołuje na myśl siermiężność gotyckich przypór, masywność prymitywnej architektury. Minimalistyczny, oszczędny detal oraz zestawienie z przeziernością i lekkością szklenia nadaje budynkowi zdecydowanie współczesny charakter, inspirując refleksję nad wpływem tradycji na współczesność oraz ciągłością w architekturze i sztuce budowlanej.

Wielość funkcji