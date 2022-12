Muzeum Lecha Poznań uroczyście otwarte. Co czeka odwiedzających?

Symbolicznie otwarto Muzeum Lecha Poznań, które znajduje się wewnątrz stadionu przy Bułgarskiej w Poznaniu. Zbiory będą dostępne dla zwiedzających na przełomie stycznia i lutego 2023 r., kiedy ruszy runda wiosenna rozgrywek.

Dla zwiedzających muzeum zostanie otwarte na przełomie stycznia i lutego 2023 r., kiedy wystartuje runda wiosenna rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

Muzeum kosztowało 2,5 mln zł i zostało sfinansowane z budżetu klubu.

fot. lechpoznan.pl/Przemysław Szyszka

Muzeum Lecha Poznań to inwestycja, której idea zrodziła się już kilkanaście lat temu. Pomysł nabrał jednak kształtów dopiero w tym, jubileuszowym dla Kolejorza, roku. Umiejscowione zostało nieopodal szatni i wyjścia na murawę, tak aby jednocześnie być w samym sercu stadionu, jak również na trasie wycieczek dla odwiedzających.

Klubowi zależało, aby rok 100-lecia istnienia był okazją do połączenia przyszłości, teraźniejszości i przeszłości klubu. Przyszłość to nowo otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wronkach, teraźniejszość to mistrzostwo Polski, a także udana przygoda w europejskich pucharach. Odwołaniem do przeszłości jest z kolei muzeum, które kosztowało 2,5 mln zł i zostało w pełni sfinansowane z budżetu klubu.

Lech ma piękną i bardzo bogatą historię, na którą składa się praca wielu pokoleń osób i którą należy się chwalić. Stąd decyzja o doprowadzeniu do szczęśliwego finału tej inwestycji, serdecznie zapraszamy do zwiedzania - powiedział Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań,.

Gratka dla kibiców Lecha Poznań

Przede wszystkim będzie można podziwiać puchary zdobyte przez Kolejorza. Poza tym znajduje się w nim wiele pamiątek związanych z historycznymi dla klubu wydarzeniami. Wśród nich jest chociażby nagroda dla zawodnika meczu, jaką otrzymał Bartosz Bosacki po meczu Mistrzostw Świata przeciwko Kostaryce w 2006 roku. To jak dotąd jedyny lechita, który zdobył bramkę na imprezie najwyższej rangi. Ponadto w gablotach prezentowane są m.in. bluza bramkarska Piotra Mowlika z finałowego spotkania Pucharu Polski - pierwszego trofeum w dorobku Kolejorza, czy rękawice Ivana Turiny ze spotkania z Feyenoordem Rotterdam. Swoje "kąciki" otrzymali najlepszy strzelec w historii Lecha - Teodor Anioła, oraz Robert Lewandowski. W przypadku tego drugiego, do zobaczenia jest pierwsza strona jego kontraktu z klubem podpisanego w czerwcu 2008 roku.

W Muzeum Lecha Poznań zobaczymy przede wszystkim puchary zdobyte przez Kolejorza, fot. lechpoznan.pl/Przemysław Szyszka

Poza tradycyjnymi eksponatami, odwiedzający będą mogli wejść do pomieszczenia, gdzie odbywa się pomiar głośności dopingu. Przy wyjściu z muzeum stanęła kasa z legendarnego stadionu na Dębcu. Klub planuje także organizować wystawy czasowe, aby oddać hołd kolejnym bohaterom, czy upamiętnić rocznicę ważnych wydarzeń.