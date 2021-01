Muzeum Literatury ma nowy magazyn zbiorów. Zbudowany w poszanowaniu otaczającego go lasu

Zbudowany z poszanowaniem otaczającego go lasu sosnowego magazyn zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie został zaprojektowany przez architektów z Atelier Tektura. Między istniejącym budynkiem a nowo powstałym magazynem stworzono wewnętrzny ogród, dostępny bezpośrednio z ulicy. Z tego miejsca zwiedzający będą mieli możliwość podziwiania eksponowanych zbiorów przez szklane witryny.

Zakończyły się prace budowlane przy nowym magazynie zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na ulicy Trawiastej 29 w Warszawie. Budynek powstał dzięki dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (4,2 mln zł) oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1 mln zł).

Nowo wybudowany budynek przy ulicy Trawiastej 29 w Warszawie zapewnia dodatkowe powierzchnie magazynowe dla zbiorów Muzeum Literatury. Zostaną w nim umieszczone książki, rzeźby, meble, kolekcje medalierstwa i malarstwa. Na parterze, obok części magazynowej, będzie działać pracownia konserwacji. Całkowita powierzchnia budynku to 790 m2, z czego część użytkowa to aż 643 m2. Betonowe elewacje zabezpieczają zbiory przed kradzieżą, ale i szkodliwym dla nich światłem. W budynku zastosowany został nowoczesny system gaszenia gazem. Obiekt nie jest jednak tylko magazynem, odwiedzający będą mogli zobaczyć również wybrane eksponaty.

Budynek został zbudowany z poszanowaniem otaczającego go lasu sosnowego. Architekci z Atelier Tektura (autorzy koncepcji) zadbali o zachowanie drzewostanu, w szczególności starszych okazów. Między istniejącym budynkiem a nowo powstałym magazynem stworzono wewnętrzny ogród, dostępny bezpośrednio z ulicy. Z tego miejsca zwiedzający będą mieli możliwość podziwiania eksponowanych zbiorów przez szklane witryny.

Wykonawcą inwestycji jest firma HELSEN s.c. Przygotowanie terenu pod budowę rozpoczęto jesienią 2018 roku. Prace budowlane trwały 16 miesięcy. 30 listopada 2020 roku dokonano odbioru końcowego robót.

- Nowy magazyn na ulicy Trawiastej w sposób wydatny polepszy stan infrastruktury Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i pozwoli relokować znaczną część naszych zbiorów do odpowiednich pomieszczeń, gwarantujących właściwe warunki przechowywania i konserwacji. Nowy budynek magazynowy, połączony z już istniejącym, który otrzymaliśmy i wyremontowaliśmy dzięki środkom Samorządu Województwa Mazowieckiego kilka lat temu, będzie też pełnił skromne funkcje wystawiennicze, co wzbogaci z pewnością ofertę kulturalną dla okolicznych mieszkańców. Sam w sobie, budynek stanowi niebanalną bryłę architektoniczną, urozmaicającą lokalny pejzaż. W perspektywie czekającego nas remontu siedziby głównej muzeum przy Rynku Starego Miasta magazyn wraz z jego „starą/istniejącą” częścią zapewni konieczny odwód przestrzenny dla pozostałej części zbiorów, relokowanych czasowo w okresie renowacji. Jest to zatem nadzwyczaj ważna inwestycja, zarówno na dziś jak i na przyszłość. Składam serdeczne podziękowania naszym Organizatorom za przychylność i sfinansowanie przedsięwzięcia - mówi Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza