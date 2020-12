Muzeum Pamięci Sybiru z nową pracownią konserwatorską

Jednym z głównych zadań Muzeum Pamięci Sybiru podczas prac nad wystawą stałą jest zabezpieczenie, konserwacja i renowacja cennych pamiątek. Zadania te będą realizowane w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Eksponaty otoczone zostaną najlepszą opieką w nowej pracowni konserwatorskiej.

REKLAMA

W Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej w Białymstoku powstała nowoczesna pracownia konserwatorska, przystosowana przede wszystkim do prac z obiektami na podłożu papierowym. Pracownia składa się z dwóch części: suchej i mokrej. W pierwszej z nich, dzięki drobnym sprzętom takim, jak np. kolorymetr, lampa do punktowania, lupa podświetlana, mikroskop, można precyzyjnie zbadać stan zachowania obiektów i opracować ich dokumentację. W przestrzeni tej znajdują się również urządzenia, które umożliwiają zszywanie książek, utrwalanie kształtów grzbietów, prasowanie i prostowanie kart. W pracowni mokrej odbywają się prace wymagające użycia wody. Dzięki odpowiednim sprzętom możliwe są kąpiele zakwaszonych obiektów, uzupełnianie masą papierniczą, wzmacnianie strukturalne czy prostowanie. W tej części znajduje się również miejsce pozwalające na bezpieczne prace z rozpuszczalnikami, substancjami toksycznymi i drażniącymi.

Oczyszczone i poddane konserwacji obiekty trafią do magazynów zbiorów, wyposażonych w nowoczesny system regałów przesuwnych z napędem elektrycznym. Dzięki funkcji łagodnego startu i zatrzymywania się obiekty są całkowicie bezpieczne podczas przesuwania. Z kolei system monitorowania przepływu prądu oraz fotokomórki zapewniają natychmiastowe zatrzymanie się regału w momencie, gdy na jego drodze znajdzie się użytkownik. Różnorodność regałów (regały na mapy, numizmaty, z siatkami do obrazów czy przestrzenią do zawieszania ubrań) sprawi, że każdy muzealny obiekt będzie miał tu swoje indywidualne miejsce. Warto podkreślić, że regały można także obsługiwać przy pomocy odpowiedniej aplikacji w telefonie, co daje między innymi możliwość automatycznego ich rozsunięcia o zaprogramowanej godzinie w celu dodatkowej wentylacji.

Obecnie oprócz prac nad wystawą stałą, zespół Muzeum Pamięci Sybiru koordynuje też prace związane z dostawą i montażem mebli oraz niezbędnego sprzętu. Prowadzone są również między innymi prace nad systemem rezerwacji i zakupu biletów. Wszystko po to, by już za niecały rok – 17 września 2021 r. – pierwsi zwiedzający mogli przekroczyć próg muzeum i zobaczyć gotową wystawę stałą. Warto także wiedzieć, że placówka nadal poszukuje pamiątek związanych ze zsyłkami na Sybir. Mogą to być np. przedmioty codziennego użytku, zdjęcia czy dokumenty. Ważny jest każdy, nawet najmniejszy przedmiot.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz, UM Białystok