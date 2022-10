Muzeum Sopotu z wystawą o osiedlu Brodwino

„Brodwino. Najpiękniejsza dzielnica Sopotu” to tytuł wystawy przygotowywanej przez Muzeum Sopotu. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 listopada o godzinie 18.00.

Wystawa „Brodwino. Najpiękniejsza dzielnica Sopotu” opiera się o materiały archiwalne, wycinki z gazet, ale przede wszystkim o zdjęcia i wspomnienia byłych i obecnych mieszkańców osiedla.

– Zależało nam, aby mieszkańcy jak najbardziej zaangażowali się w powstanie ekspozycji. Na przestrzeni kilku miesięcy organizowaliśmy spotkania, podczas których osoby zainteresowane mogły z nami porozmawiać, podzielić się swoimi wspomnieniami, rodzinnymi zdjęciami czy osobistymi historiami. W ten sposób udało nam się zebrać bardzo ciekawy materiał, który uzupełnia warstwę historyczną ekspozycji – tłumaczą Katarzyna Kreft i Agnieszka Wołowicz-Bińkowska, kuratorki wystawy z Muzeum Sopotu.

Brodwino to osiedle wypełniające całą zachodnią część doliny Kamiennego Potoku. W skład osiedla wchodzi 17 dziesięciopiętrowych wieżowców. Inwestorem budowy była powstała jesienią 1957 r. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W latach 60. XX w. Brodwinem zainteresowały się lokalne władze planując przestrzenny rozwój miasta. Wówczas pomysł budowy osiedla mieszkającym na tym terenie nielicznym sopocianom wydawał się czymś niewyobrażalnym. Kiedy w połowie lat 70. XX wieku powstały pierwsze bloki, funkcjonujące jeszcze ogrodnictwa, m.in. to należące do Marii Januszewskiej, stały się dla mieszkańców osiedla źródłem zaopatrzenia w owoce i warzywa. Z czasem rozbudowano infrastrukturę handlowo-usługową, co ułatwiło życie mieszkańcom. W latach 80. po wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego sopockie osiedle stało się areną działalności opozycyjnej.

Wystawa poświęcona osiedlu Brodwino wpisuje się w cykl ekspozycji, organizowanych przez Muzeum Sopotu, prezentujących historie poszczególnych dzielnic Sopotu.