Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako klasycystyczny pałacyk? Propozycja architektów budzi kontrowersje

Pracownia Architektura Klasyczna stworzyła projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej opierający się na historyzujących formach, tj. symetria, kolumnady, dekoracyjne gzymsy czy pilastry.

Jeśli sztuka nowoczesna ma stawiać pytania i prowokować, to wydaje się, że propozycja pracowni Architektura Klasyczna z historyzującą wersją budynku wywiązała się z zadania.

Architekci stworzyli projekt prostopadłościanu, który swoimi gabarytami nawiązuje do znajdujących się vis-à-vis Domów Centrum. Zaobserwujemy tu takie elementy klasycznej architektury, jak portyk, pilastry, dekoracyjne gzymsy czy nisze arkadowe. Liternictwo zastosowane na budynku nawiązuje z kolei do modernizmu.

Pracownia pokusiła się również o własne badania nt. architektury klasycznej.

- Niedawno sprawdzaliśmy, jakie budynki generuje Sztuczna Inteligencja w odpowiedzi na hasło "piękna" i "brzydka" architektura. Wyniki potwierdziły hipotezy stawiane przez neuroestetykę: algorytm jako atrakcyjne przedstawił budynki tradycyjne, natomiast w grupie przeciwnej znalazły się obiekty minimalistyczne i modernistyczne. Skoro najnowsze zdobycze nauki sugerują spojrzenie wstecz, to we współczesności jest miejsce także na to, co uznajemy za paradoksy - dodaje Marta Gieras z pracowni Architektura Klasyczna.