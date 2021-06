Muzeum Sztuki Nowoczesnej z przestrzenią do zabezpieczania zbiorów

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wynajmie 2000 mkw. w inwestycji Hillwood Warszawa Targówek, która umożliwi zabezpieczenie posiadanych zbiorów.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, prezentujące sztukę XX wieku oraz tworzoną współcześnie, zostało powołane w 2005 roku przez Ministerstwo Kultury, a od 2006 roku jest współprowadzone wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy. W 2017 roku MSN zainaugurowało działalność Muzeum nad Wisłą, czyli przestrzeni wystawienniczej przy Bulwarach Wiślanych. W 2019 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby Muzeum na placu Defilad. Budynek zaprojektowany przez nowojorskiego architekta, Thomasa Phifera, ma być udostępniony zwiedzającym w 2023 roku.



- W ciągu 16 lat swojej działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zebrało ponad 1000 dzieł. W związku z tym bardzo istotne było dla nas dopasowanie optymalnego zaplecza magazynowego, które pozwoli zabezpieczyć zarówno odpowiednie warunki przechowywania, jak i opiekę konserwatorską nad wszystkimi posiadanymi zbiorami. Te aspekty mają kluczowe znaczenie nie tylko dla gromadzenia i powiększania kolekcji dzieł sztuki, ale też rozszerzania dostępności do nich. Niewątpliwym atutem jest również wysoka jakość powierzchni oraz doskonała lokalizacja centrum magazynowego - mówi Hubert Kowalski, Kierownik Działu Operacyjnego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Magazyny z obszaru logistyki miejskiej oferują ciekawe możliwości również mniej typowym najemcom tego typu przestrzeni.



- Transakcja najmu zawarta przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie stanowi świetny przykład na to, że również instytucje kultury potrzebują profesjonalnego zaplecza magazynowego w odpowiednim standardzie. Takie oczekiwania spełnia inwestycja Hillwood Warszawa Targówek, która stanowi nie tylko nowoczesne centrum dystrybucji, ale również miejskie zaplecze dla lokalnych instytucji i firm. To między innymi możliwość dostosowania części magazynu na potrzeby działalności konserwatorskiej oraz atrakcyjna lokalizacja nowego parku, przyczyniły się do wyboru przez MSN miejskiego magazynu firmy Hillwood na Targówku - zaznacza Piotr Chabracki, Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.

Hillwood Warszawa Targówek to nowoczesny park magazynowy, obejmujący dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 49 000 mkw., położony we wschodniej części Warszawy, w odległości około 10 km od centrum miasta i 15 km od Lotniska Chopina na Okęciu. Miejskie centrum magazynowe mieści się w odległości 6 km od drogi ekspresowej S8 oraz w odległości 8 km od drogi krajowej nr 2, co zapewnia dobry dojazd do głównych szlaków komunikacyjnych. Niedaleko obiektu znajduje się stacja kolejowa Warszawa Zacisze oraz przystanki autobusowe. Dogodna lokalizacja sprawia, że nowy park magazynowy jest bardzo dobrze skomunikowany ze stolicą oraz z innymi częściami kraju.



- Zaszczytem, a jednocześnie wielką przyjemnością jest dla nas możliwość współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie nowoczesną powierzchnią magazynową ze strony organizacji funkcjonujących w bardzo różnych dziedzinach – między innymi właśnie ze strony instytucji kultury, jak teatry czy muzea. Nowoczesne magazyny klasy A stale ewoluują, tak pod względem standardu budynków, jak również ich wyposażenia - mówi Katarzyna Żbikowska, Business Development Director w Hillwood Polska.

- Ważnym argumentem przy wyborze naszego obiektu jest miejska lokalizacja z dogodną komunikacją z centrum Warszawy. Pozwoli to także, MSN na szybki transport dzieł sztuki do nowo powstającej siedziby w centrum Warszawy - dodaje Katarzyna Żbikowska.