Muzeum Ziemi w zabytkowej willi Pniewskiego. Co dalej z obiektem?

W ostatnim czasie niepewne okazały się przyszłe losy warszawskiego Muzeum Ziemi. Polska Akademia Nauk podała, że planowane jest zamknięcie placówki i przeniesienie zbiorów do Krakowa. W willi Pniewskiego i Pałacyku Branickich miałby powstać oddział Narodowego Muzeum Techniki.

Na początku sierpnia pojawiła się informacja dotycząca zamknięcia Muzeum Ziemi w willi Pniewskiego i Pałacyku Branickich w Warszawie, a następnie otworzenia tam oddziału Muzeum Techniki. Zbiory miałyby zostać przeniesione do krakowskiej jednostki. Społecznicy z różnych stowarzyszeń zaczęli zbierać podpisy pod petycją w obronie placówki.

- Powodem likwidacji placówki jest brak możliwości dalszego finansowania przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w jego obecnej formule. Wynika to z przewidywanych, wysokich kosztów renowacji siedziby placówki oraz ograniczeń budżetowych Kancelarii PAN, uniemożliwiających kontynuację zatrudniania pracowników muzeum. Zbiory z likwidowanego muzeum powinny być docelowo eksponowane w instytucji muzealnej, gromadzącej cenne kolekcje Muzeum Ziemi PAN, Instytutu Paleobiologii PAN oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich nieposiadających muzeum historii naturalnej z prawdziwego zdarzenia - jako uzasadnienie decyzji podała dyrektor biura ds. komunikacji i informacji naukowej PAN, Anna Bracik.

Po sprzeciwie społecznym zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca przyszłości obiektów.

- Przekształcenie Muzeum Ziemi w oddział Narodowego Muzeum Techniki zakłada wstępne porozumienie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polską Akademią Nauk. Ostateczna formuła dalszego funkcjonowania Muzeum Ziemi wymaga jeszcze formalnego porozumienia miedzy MKiDN a PAN. W tej chwili informujemy o wstępnych ustaleniach, dotyczących przejęcia – w formie depozytu – zbiorów Muzeum Ziemi PAN przez Narodowe Muzeum Techniki, a także możliwości wydzierżawienia budynków stanowiących dotychczasowe lokum Muzeum – willi Pniewskiego oraz Białego Pałacyku przez tę instytucję, co jest niezwykle ważne dla zachowania dotychczasowego charakteru instytucji – przekazał szef resortu kultury – poinformował minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas briefingu, który odbył się przed willą Pniewskiego.

Prof. Piotr Gliński przypomniał, że kilka lat temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uratowało Muzeum Techniki, przekształcając je w muzeum państwowe. Wskazał, że obecnie – po generalnym remoncie siedziby muzeum w Pałacu Kultury i Nauki, jest ponownie dostępne dla zwiedzających i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednocześnie prowadzone są prace związane z planami budowy nowej siedziby Narodowego Muzeum Techniki wraz z oddziałem Muzeum Historii Naturalnej.

Oddział ten musi powstać w ścisłej współpracy z przyrodnikami. Obecnie przygotowujemy koncepcję budowy nowej siedziby dwóch filarów przyszłego Muzeum – techniki i przyrody – zapowiedział minister kultury.

Szef resortu kultury podkreślił, że stworzenie przyrodniczego segmentu Muzeum wymaga ścisłej współpracy z Polską Akademią Nauk, w tym przede wszystkim z jej instytutami, które posiadają odpowiednie kolekcje. W celu dopracowania koncepcji funkcjonowania tego obszaru działalności instytucji, minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał zespół doradczy, w skład którego wchodzą również przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk.

Nasze prace i rozmowy zmierzają ku temu, aby z jednej strony podpisać porozumienie dotyczące przejęcia Muzeum Ziemi przez Narodowe Muzeum Techniki, a z drugiej – zawrzeć porozumienie z instytutami PAN, które dysponują odpowiednimi kolekcjami, np. kolekcją Instytutu Paleobiologii, którą możemy oglądać w Muzeum Ewolucji. Chcielibyśmy, aby stanowiło ono jeden z kilku istotnych wkładów dla przyszłego Narodowego Muzeum Przyrodniczego – wskazał prof. Piotr Gliński.

Willa Pniewskiego

Willa Pniewskiego przy al. Na Skarpie 27 to jeden z dwóch budynków, w których mieści się dzisiejsza siedziba Muzeum Ziemi. Pierwotnie był to pawilon loży masońskiej wzniesiony w latach 1779−1781 według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Budynek został gruntownie przebudowany w latach 1934−1935 według projektu Bohdana Pniewskiego. Architekt postanowił tu zamieszkać. W 1965 budynek został wpisany do rejestru zabytków, a w 1966 willa została zakupiona przez Polską Akademię Nauk od spadkobierców Pniewskiego z przeznaczeniem na cele muzealne.

Budynek jest wzorem klasycznego modernizmu z lat 30. i 40. XX w. Z zewnątrz bryła została ubrana w kamienną elewację, na której pojawia wyryty napis SCANDIVS DD AR FX TAMRC+ oznaczający "Pnący się przebudował świątynię masonów i zamieszkał w niej". Obiekt stanowi niemal jedność ze skarpą warszawską, na której został zbudowany, a otaczająca zieleń to część jego scenografii. Wewnątrz willę podzielono na trzy strefy: pracownię, część reprezentacyjną czy prywatną. Wnętrza są wyrafinowane, proste, ubrane w eleganckie materiały, tj. marmur czy alabaster.