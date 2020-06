Muzyczna iluminacja na fasadach Filharmonii Szczecińskiej

21 czerwca na fasadach Filharmonii Szczecińskiej wyświetlona zostanie muzyczna iluminacja. Od godziny 22:00 do północy będzie trwał świetlny pokaz, a wizualizacje korespondować będą z muzyką, którą kilka godzin wcześniej usłyszymy podczas koncertu, i którą będzie można usłyszeć także na własnych urządzeniach mobilnych, informuje portal Szczecin.pl.

21 czerwca to dla takiego miejsca jak Filharmonia okazja do świętowania najlepsza z możliwych. Przypadające tego dnia Święto Muzyki jest bowiem doskonałą sposobnością do tego, by z muzyką, nie po raz pierwszy z resztą, wyjść z „lodowego pałacu”.

Koncerty w Święto Muzyki to już tradycja, ale w tym roku nabiera ona nowego charakteru i znaczenia. Właśnie w niedzielę 21 czerwca o godzinie 19:00 odbędzie się kolejna koncertowa premiera online. Koncert ten będzie zakończeniem trwającego sezonu artystycznego.

- Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie wraz z Dyrektorem Artystycznym Rune Bergmannem przygotowała na ten wieczór program łączący Polskę i Norwegię - informuje Katarzyna Plater-Zyberk, Rzecznik Prasowy Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. - Artyści wspólnie, co możliwe jest dziś dzięki technologii, wykonają czwartą część symfonii „Odrodzenie” Mieczysława Karłowicza, a następnie nasi koncertmistrzowie – Paweł Maślanka i Karolina Hyla-Wybraniec – poprowadzą zaś Orkiestrę w dwóch kolejnych utworach Edvarda Griega i Mieczysława Karłowicza.

Koncertem tym w symboliczny sposób zakończony zostanie trwający sezon artystyczny. Do koncertu i muzyki Mieczysława Karłowicza będzie można powrócić raz jeszcze, a to za sprawą iluminacji budynku Filharmonii. 21 czerwca w godzinach 22:00-0:00 odbędzie się świetlny pokaz (pokaz trwać będzie 10 min i będzie zapętlony).

- Wizualizacje korespondować będą z muzyką, którą kilka godzin wcześniej usłyszymy podczas koncertu online. Elewacja białej siedziby Filharmonii w Szczecinie „zatańczy” feerią kolorów w rytm czwartej części symfonii „Odrodzenie” Mieczysława Karłowicza - mówi Katarzyna Plater-Zyberk. - By dopełnić świetlny obraz muzyką i usłyszeć symfonię Karłowicza wystarczy urządzenie mobilne i słuchawki.

Wystarczy pobrać plik mp3 ze strony internetowej light.filharmonia.szczecin.pl (na stronę będzie można wejść od 19 czerwca od godz. 22:00) i uruchomić go zgodnie z przygotowanym odliczaniem wyświetlanym na elewacji budynku (odliczanie od 10 do 0, plik uruchamiamy na „0”) lub wejść na stronę internetową light.filharmonia.szczecin.pl o godz. 22:00 w dniu 21 czerwca. Muzyka będzie odtworzona automatycznie, wystarczy jedynie odświeżyć stronę.