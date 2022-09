MVRDV podbili USA. Architekci wprowadzili kolor i nowy punkt orientacyjny na Manhattan

Radio Hotel and Tower to pierwszy ukończony budynek MVRDV w Stanach Zjednoczonych. Charakterystyczny projekt składa się z kilku "klocków" dopasowanych do wielkości budynków w bezpośrednim sąsiedztwie. Architekci wybrali osiem kolorów dla glazurowanej cegły. Inwestycja MVRDV tworzy nowy punkt orientacyjny na górnym Manhattanie.

REKLAMA

Radio Hotel and Tower to najnowsza inwestycja dewelopera Youngwoo & Associates w Nowym Jorku.

MVRDV zaprojektowali "Radio Hotel and Tower". To ich pierwszy amerykański projekt.

Wielofunkcyjna inwestycja łączy hotel z przestrzenią handlową, restauracyjną i usługową.

Inwestycja pochłonęła 300 mln dolarów.

MVRDV zaprojektowali Radio Hotel and Tower dla dewelopera Youngwoo & Associates. Charakterystyczny projekt spod kreski holenderskiej pracowni składa się z kilku "klocków" dopasowanych do wielkości budynków w bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki temu budynek nie przytłacza otoczenia, jak to często bywa z dużymi kubaturami. Dodatkową zaletą spiętrzonego kształtu jest zapewnienie wielu tarasów zewnętrznych, przy czym każdy blok ma swoją własną przestrzeń zewnętrzną na dachu bloku poniżej.

Charakterystyczny projekt spod kreski holenderskiej pracowni składa się z kilku

Kolor ukłonem dla nowojorskiej dzielnicy

Jasne kolory budynku to kolejny ukłon w stronę tej części Nowego Jorku, nawiązujący do witryn sklepowych tętniącej życiem dzielnicy. Najjaśniejsze kolory – jasnozielony, żółty, niebieski, czerwony i pomarańczowy – znajdują się na górnych blokach, podczas gdy bardziej stonowane kolory – śliwkowy, turkusowy i szarobrązowy – witają odwiedzających na poziomie ulicy.

Projekt wnętrz hotelu autorstwa Workshop APD inspiruje się wyglądem zewnętrznym, dopasowując jasne łazienki do kolorów bloków, fot. Ossip van Duivenbode

Washington Heights ma wyjątkowy charakter, bardzo różniący się od innych dzielnic Manhattanu położonych dalej na południe. Projekt Radio Hotel and Tower jest inspirowany dzielnicą. Wzięliśmy mniejsze bloki - tak typowe dla okolicy i ułożyliśmy je w "pionową wioskę" dodając do tego jasne kolory. Projekt będzie jak latarnia morska celebrująca tę część miasta - opowiada Winy Maas, partner założyciel MVRDV.

Hotel, miejsce na handel i event

221-pokojowy Radio Hotel będzie służył jako ważne centrum dla osób podróżujących na konferencje organizowane przez Yeshiva University i New York Presbyterian Hospital, które znajdują się w pobliżu.

Projekt wnętrz hotelu autorstwa Workshop APD inspiruje się wyglądem zewnętrznym, dopasowując jasne łazienki do kolorów bloków.

Projekt wnętrz hotelu to zasługa pracowni Workshop APD. Tu też rządzi kolor, fot. Ossip van Duivenbode Ossip van Duivenbode

Ponadto w budynku znajduje się w przyziemiu część handlowa oraz ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Na 12. piętrze, w niebieskim bloku, znajduje się Above The Heights, dedykowana przestrzeń eventowa idealna do organizacji wesel i zjazdów po bar micwy i quinceañera, z przyległym tarasem na dachu, z którego roztaczają się spektakularne widoki na Manhattan.

Tarasy to kolejny wyróżnik inwestycji MVRDV, fot. Ossip van Duivenbode