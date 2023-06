Architekci z pracowni MVRDV stworzyli budynek idealny do... demontażu. To budynek główny Centrum Innowacji Matrix w Amsterdamie, Matrix One.

REKLAMA

Architekci z pracowni MVRDV zaprojektowali budynek z myślą o jego rozbiórce.

W nadchodzących dziesięcioleciach, gdy budynek nie będzie już najnowocześniejszy, stanie się źródłem pozyskiwania materiałów do innych budynków – przekonuje Frans de Witte, partner w MVRDV.

Dach budynku pokrywa 1000 metrów kwadratowych paneli słonecznych, które w znacznej mierze pokrywają zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Jako główny budynek Centrum Innowacji Matrix, Matrix ONE został stworzony jako zrównoważony przykład dla innych budynków.

Matrix ONE to główny ośrodek Centrum Innowacji Matrix i jako taki, zapewnia kampusowi kluczowe przestrzenie publiczne, funkcjonując jako centrum życia społecznego całego kampusu.

Matrix ONE to największy z siedmiu budynków, które tworzą Centrum Innowacji Matrix, będące częścią parku naukowego Amsterdam Science Park. W budynku znajdują się laboratoria naukowe oraz biura firm, zarówno z branży technologicznej (w tym takich gigantów jak amerykański Qualcomm), jak i branży zajmującej się zrównoważonym rozwojem (Photanol, Skytree czy FUL Foods). Innymi słowy, naukowcy i przedsiębiorcy opracowują tutaj rozmaite zrównoważone rozwiązania.

W budynku znajdują się laboratoria naukowe oraz biura firm z branży technologicznej i zrównoważonego rozwoju, fot. Daria Scagliola

Zrównoważony przykład dla innych

Matrix ONE dał nam doskonałą okazję do przetestowania szeregu strategii redukcji emisji dwutlenku węgla, które badamy od dawna w MVRDV – mówi Frans de Witte, partner w MVRDV.

Jako główny budynek Centrum Innowacji Matrix, Matrix ONE został stworzony jako zrównoważony przykład dla innych budynków – zarówno tych parku naukowym, jak i budowanych poza nim. Gmach już na etapie projektu został przystosowany… do demontażu.

Proste złącza i elementy złączeniowe, takie jak śruby i wkręty, pozwalają na odłączanie poszczególnych elementów i ich ponowne wykorzystanie w przypadku modernizacji różnych części budynku. A to nie wszystko. Nawet podłogi w budynku sa wykonane z prefabrykowanych płyt betonowych pozbawionych stałych łączeń, tak, aby po okresie eksploatacji budynku mogły zostać ponownie wykorzystane gdzie indziej.

W nadchodzących dziesięcioleciach, gdy budynek nie będzie już najnowocześniejszy, stanie się źródłem pozyskiwania materiałów do innych budynków – przekonuje Frans de Witte.

Jest to możliwe dzięki włączeniu budynku do platformy Madaster, będącej internetowym rejestrem materiałów i produktów. Działalność platformy polega na rejestrowaniu danych dotyczących wszystkich materiałów i produktów, wchodzących w skład danej nieruchomości bądź obiektu. Taka rejestracja zapewnia wgląd w informacje dotyczące na przykład tego, w jakim stopniu dany komponent budynku może zostać wykorzystany ponownie, jaka jest toksyczność użytego materiału etc.

Architekci zadbali również o to, aby w trakcie swojego „życia” budynek można było w prosty sposób dostosować do zmieniających się potrzeb.

Zarówno przestrzenie wewnętrzne, jak i instalacje techniczne, które im służą, stworzyliśmy tak elastycznie, jak to tylko możliwe; biura można łatwo przekształcić w laboratoria i odwrotnie, a laboratoria można łatwo rozbudować o nowe systemy, dostosowując je do zmieniających się standardów – wylicza de Witte.

Ale zrównoważone cechy Matrix ONE nie ograniczają się wyłącznie do prostoty w demontażu tworzących go elementów. Dach budynku pokrywa 1000 metrów kwadratowych paneli słonecznych, a urządzenia oświetleniowe i grzewcze są podłączone do Internetu, co pozwala na ich kontrolę i zmniejszenie zużycia energii (krytyczny sprzęt laboratoryjny ma osobne zasilanie). Dzięki takiemu połączeniu wytwarzania energii i jej zmniejszonego zużycia budynek jest w stanie wytworzyć znaczną część zużywanej energii.

Budynek "zachęca" także do zdrowego stylu życia, przyjaznego środowisku. Przy drugim wejściu usytuowanym na tyłach budynku znajduje się parking rowerowy, bezpośrednio dostępny z atrium.

Centrum życia społecznego

Matrix ONE to główny ośrodek Centrum Innowacji Matrix i jako taki, zapewnia kampusowi kluczowe przestrzenie publiczne, funkcjonując jako centrum życia społecznego całego kampusu. Centrum całej "społecznej" koncepcji są zlokalizowane tuż obok głównego wejścia w południowym narożniku budynku szerokie schody, które autorzy projektu nazwali „społecznymi schodami”. Schody są kontynuacją prowadzących przez cały kampus zygzakowatych ścieżek.

Schody łączą się z siedziskami w stylu trybun, a na łącznikach klatki schodowej stworzono przestrzeń ze stołami i stolikami kawowymi do nieformalnych spotkań. Dzięki temu cała przestrzeń skupiona wokół klatki schodowej ma potencjał łączenia pracowników różnych branż. Miękkie filcowe wykończenia absorbują dźwięki i zapewniają komfort akustyczny tej przestrzeni, nadając jej jednocześnie przytulny charakter. Całość uzupełniają zielone ściany widoczne także przez szklaną fasadę z zewnątrz budynku.

Na szczycie klatki schodowej jest bar, a na parterze budynku – restauracja. Wszystkie wspominane funkcje społecznościowe tworzą „Club Matrix”, z którego korzystać mogą także pracownicy okolicznych budynków kampusu.