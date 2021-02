MVRDV zaprojektowali… zielone wzgórze w centrum miasta

Architekci ze światowej sławy biura MVRDV zmieniają okolice londyńskiego Hyde Parku. Przynajmniej tymczasowo. Pracownia pokazała projekt czasowej instalacji, która stanie obok łuku Marble Arch. Wzgórze Marble Arch pojawi się w przestrzeni miejskiej w lipcu tego roku i będzie funkcjonować jako miejsce eventów.

Jedna z najbardziej tętniących życiem ulic handlowych w Europie, Oxford Street, została szczególnie mocno dotknięta wskutek pandemii COVID-19. Miasto pracuje nad planami dywersyfikacji przestrzeni ulicy, ale wprowadzenie w życie zmian potrwa kilka lat. Stąd też Rada Gminy Westminster postanowiła zainwestować w tymczasową instalację, której celem jest wzbudzenie na nowo zainteresowania obszarem. Tak właśnie narodził się pomysł tymczasowej instalacji projektu MVRDV. Wydrążone wzgórze wsparte na szkieletowej konstrukcji zdefiniuje na nowo przestrzeń łączącą ulicę i sąsiadujący z nią sławny Hyde Park.

Propozycja MVRDV stworzy 25-metrowy punkt widokowy, wprowadzający na róg Hyde Parku krajobraz pełen zieleni. Wzgórze Marble Arch będzie można zwiedzać jedną ciągłą trasą - odwiedzający będą mogli wspiąć się na punkt widokowy ścieżką wijącą się po południowym zboczu wzgórza, która następnie opadać będzie do dużej sali wydrążonej w samym sercu konstrukcji. Tutaj projektanci zaplanowali przestrzeń na organizację eventów, wystaw i innych wydarzeń. Wyjście z sali otwiera się na sąsiadujący ze wzgórzem łuk Marble Arch – w ten sposób doświadczenia zwiedzających trwają również po opuszczeniu instalacji.

Ten projekt to wspaniała okazja do nadania impulsu bardzo rozpoznawalnej lokalizacji w Londynie – mówi Winy Maas, założyciel i partner MVRDV. – To miejsce pełne sprzeczności, a nasz projekt to podkreśla. Poprzez dodanie tego elementu do krajobrazu miejsca, komentujemy układ urbanistyczny okolicy Marble Arch, a patząc na jej historię – również i jej przyszłość. Powiększamy teren parku, podnosząc go na rogu ulicy - wyjaśnia Maas, sugerując, że być może ta drobna zmiana w przestrzeni urbanistycznej miasta zainspiruje je do cofnięcia błędów urbanistycznych lat 60. XX wieku, kiedy połączenie przestrzenne Oxford Street i Hyde Parku zostało zerwane.

Konstrukcja wzgórza Marble Arch to rusztowanie wspierające sklejkę, na której umieszczone będą warstwy gleby potrzebne do wzrostu wieńczącej instalację trawy. W strategicznych punktach konstrukcji zaplanowano miejsca na sadzonki drzew. Projekt został stworzony z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju: po rozbiórce instalacji jej elementy będą mogły być ponownie użyte. Samo rusztowanie będzie można złożyć i ponownie rozłożyć w innym miejscu, z kolei wierzchnie elementy projektu, takie jak gleba, drzewa, trawa oraz drewno będą wykorzystane w okolicznych parkach i ogrodach.