Na budowie realizowanego przez Torus biurowca Punkt w Gdańsku zawisła Wiecha. Planowany termin zakończenia budowy to I kwartał 2024 roku.

Na budowie biurowca Punkt w Gdańsku zawisła Wiecha.

Obiekt zaprojektowało trójmiejskie biuro pracowni APA Wojciechowski.

Inwestorem jest firma Torus.

Budynek ma być gotowy w IQ 2024 r.

Na budowie biurowca Punkt, który powstaje w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku zakończyły się prace konstrukcyjne, w związku z czym nad budynkiem zawisła tradycyjna wiecha. Kameralny, elegancki i świetnie zlokalizowany budynek będzie miał blisko 13 tys. m kw. powierzchni najmu i doskonale wpisze się w handlowo-usługowe otoczenie inwestycji. Planowany termin zakończenia budowy to I kwartał 2024 roku. To kolejna, po Officynie, inwestycja firmy Torus w tej części miasta.

Na biurowcu Punkt w Gdańsku zawisła wiecha, fot. mat. prasowe Torus

- Zakończyły się prace związane z konstrukcją budynku. Od połowy lipca trwają prace związane z wykonywaniem jego fasady - montaż elewacji powinien się zakończyć w marcu przyszłego roku. Równolegle wykonujemy izolację dachów i uzbrajamy piony instalacyjne w budynku – mówi Mikołaj Filipiak, kierownik projektu w spółce Torus.

Za wykonanie konstrukcji budynku odpowiedzialna była firma Marex z Mławy. Montaż elewacji wykonuje firma Eljako-Al, z kolei izolację dachów firma Emar z Kartuz. Projekt budynku przygotowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto.

Zrównoważony obiekt bez barier

Punkt to kameralny biurowiec z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, o łącznej powierzchni 12 781 m kw. (GLA). Budynek certyfikowany będzie w systemie LEED v4, spełniać będzie więc najwyższe standardy środowiskowe związane m.in. z energooszczędnością czy niskim zużyciem wody pitnej, co obniża koszty eksploatacyjne, jak również użyciem przyjaznych dla człowieka materiałów budowlanych. Będzie również certyfikowanym „Obiektem bez barier”, przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Punkt budowany jest w wysokim standardzie Torusa opartym m.in. o technologiczne innowacje – jedną z nich jest system central wentylacyjnych, który w praktyce likwiduje możliwość rozprzestrzeniania się różnego rodzaju patogenów takich jak bakterie czy wirusy.

Budynek wyróżniać będą także: 3-metrowa wysokość pomieszczeń biurowych, uchylne okna, system indywidualnej kontroli temperatury, aplikacja budynkowa z szeregiem praktycznych funkcji (ułatwiająca m.in. dostęp do obiektu) oraz bogata infrastruktura dedykowana rowerzystom. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano taras, który będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla pracowników. W inwestycji zaplanowano 283 miejsca parkingowe, w tym 83 podziemne, co będzie dużym udogodnieniem dla najemców.