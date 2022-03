Na budowie Bulwarów Północnych w Łodzi odkryto... Stare Miasto

Podczas budowy Bulwarów Północnych w Łodzi drogowcy odsłonili fundamenty budynków. To pozostałości po kwartale wyburzonym przez Niemców podczas wojny.

Trwa jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w programie rewitalizacji, czyli przebudowa ul. Ogrodowej i Północnej. Po zerwaniu starej nawierzchni drogowcy ujrzeli fundamenty starych budynków. To pozostałości po Starym Mieście, kwartałach, które przed wojną znajdowały się na terenie współczesnego parku Staromiejskiego.

Zaginiony kwartał

Ul. Północna i Ogrodowa wyglądały na początku XX w. zupełnie inaczej niż dzisiaj. Przede wszystkim same ulice nie były dwupasmówką, ale zwyczajną miejską ulicą. Kamienice stały nie tylko po południowej stronie, ale także po północnej, tam, gdzie dzisiaj rosną parkowe drzewa. Co więcej, przed wojną skrzyżowanie ul. Północnej i Ogrodowej miało zabudowane wszystkie cztery narożniki! Widać to na archiwalnych zdjęciach.

Północne kwartały wyburzyli w czasie wojny Niemcy, którzy urządzili na Starym Mieście getto. Teraz, dzięki przebudowie ulic, ich fundamenty zostały odkryte.

Stare Miasto

Najlepiej widać fundamenty przy dawnym skrzyżowaniu ul. Północnej i Wolborskiej. Ta druga ulica przed wojną kończyła się właśnie na Północnej. Na rogu stała wtedy apretura i farbiarnia braci Cytryn. Ten budynek również widać na archiwalnych zdjęciach.

Fundamenty ciągną się przynajmniej do skrzyżowania z ul. Nowomiejską. – Możliwe też, że uda się odkryć stary kanał Łódki, który znajduje się w tym rejonie – mówi Miłosz Wika z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Co dalej z odkryciem zadecydują archeolodzy i służby konserwatorskie.