Na budowie hali zdjęciowej TVP pojawiła się wiecha. Ten budynek wprowadzi nową jakość w produkcji TVP

Zakończono prace konstrukcyjne przy budowie nowoczesnej hali zdjęciowej dla Telewizji Polskiej. Zgodnie z założeniami oddanie gotowego obiektu do użytkowania, realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj", planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.

Inwestycja powstaje w Warszawie na terenie głównej siedziby TVP przy ulicy Woronicza 17. Korporacja Budowlana Doraco, pełniąca funkcję generalnego wykonawcy, dokonała symbolicznego zawieszenia wiechy na budynku realizowanym na zlecenie Telewizji Polskiej.

Budowa hali zdjęciowej jest niezwykle ciekawym projektem pod względem inżynierskim, wpisującym się doskonale w nasze kompetencje. Jednym z wyzwań jest zapewnienie idealnej akustyki we wszystkich sześciu powstających modułach zdjęciowych, gdzie prowadzona będzie produkcja telewizyjna. Przestrzenie docelowo będą umożliwiały prowadzenie nagrań i organizację wydarzeń z udziałem nawet 300 osób. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończyliśmy już roboty konstrukcyjne i przystępujemy do prac wykończeniowych. Oddanie do użytkowania gotowego obiektu planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r. – powiedział Wojciech Bróż, dyrektor Kontraktu, Korporacja Budowlana Doraco.