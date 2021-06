Na dachu IKEA Janki zamieszkają pszczoły

Wraz z początkiem czerwca sklep IKEA Janki zrobił kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju – na dachu magazynu zewnętrznego powstała pasieka, składająca się z dwóch uli, w których zamieszkało ok. 100 tysięcy pszczół. Projekt ma informować jak ważne są dla ekosystemu te pracowite owady i budować świadomość ekologiczną.

Pszczoły – niewielkie owady, którym zawdzięczamy bardzo dużo. To właśnie one zapylają rośliny istotne dla rolnictwa i produkcji żywności. Dzięki ich pracy możemy cieszyć się smakiem naszych ulubionych dań. Jednak coraz szybszy postęp cywilizacyjny niesie ze sobą także tragiczne skutki dla tych latających przyjaciół. Unoszące się w powietrzu toksyczne pestycydy oraz ciągle narastające zmiany klimatu, zagrażają przetrwaniu tego gatunku. Gdyby nie pszczoły miodne, odpowiedzialne za ponad 88 proc. pracy zapylaczy, na plantacjach mogłoby być nawet o 70-80 proc. mniej plonów.

IKEA realizując swoją strategię People & Planet Positive postanowiła zadbać o pszczoły i jednocześnie planetę, dając owadom nowy dom na dachu magazynu zewnętrznego w IKEA Janki (Plac Szwedzki 1, Raszyn), co wpisuje się także w założenia Roku Zrównoważonego Rozwoju. Jest to pierwszy sklep IKEA w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej startujący z podobną inicjatywą. To rozwiązanie pozwoli przyczynić się do zwiększenia liczby pszczół w środowisku i lepszego zapylenia roślin znajdujących się do 5km od budynku.

Funkcjonowanie pasieki będzie miało pozytywny wpływ także na edukację ekologiczną i świadomość klientów. Wszyscy goście sklepu mogą zapoznać się z tym, jak żyją pszczoły oraz podejrzeć ich prace dzięki specjalnym kamerom. Już pod koniec czerwca fascynujący film przyrodniczy będzie streamowany na żywo w restauracji sklepu na pierwszym piętrze. To idealna okazja, aby przybliżyć obraz pszczół także dzieciom i od najmłodszych lat kształtować w nich ekologiczne wybory oraz szacunek do przyrody.

Inicjatywa ma miejsce lokalnie w warszawskim sklepie, ale związana jest z realizacją planu zrównoważonego rozwoju firmy w całym kraju. Każdy z oddziałów IKEA w Polsce robi to na swój własny sposób. W Jankach pomysł jest zasługą pracowników, wśród których jest wiele osób związanych prywatnie z tematem pszczelarstwa oraz zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w tej dziedzinie. To oni zostali ambasadorami całego przedsięwzięcia i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania klientów dotyczące uli. Co więcej, IKEA Janki to idealne miejsce również pod względem otaczającej przestrzeń zieleni, a co za tym idzie czystszego powietrza i mniejszej ilości toksycznych substancji. Dookoła sklepu posadzona została także miododajna odmiana drzewek, żeby pszczołom żyło się jeszcze lepiej.

- IKEA w Jankach tworzą zafascynowani światem pszczół pracownicy, którzy rozumieją, jak ważną rolę odgrywają one w naszym ekosystemie i z całych sił próbują zmienić ich aktualną sytuację. Ważnym jest również to, że dookoła sklepu jest bardzo dużo drzew i kwiatów, więc owady będą mogły spokojnie się rozwijać i zapylać okoliczne rośliny – mówi Magdalena Dworak, Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju z IKEA Janki.

Owady, zamieszkujące pasiekę, są otoczone profesjonalną, całoroczną opieką wyspecjalizowanej firmy Pszczelarium, dzięki czemu nie stanowią żadnego zagrożenia dla klientów ani pracowników.

- Warto pamiętać, że pszczoła, odlatując kilka metrów od ula, traci instynkt obrony swojego gniazda, dlatego też nie ma ryzyka, że zaatakuje osobę postronną poza pasieką. Nawet na pasiece, bezpośrednio z tyłu lub boku ula, możemy najczęściej stać bez wzbudzania zainteresowania ze strony pszczół. Oczywiście trzeba pamiętać, że są to zwierzęta i nawet najłagodniejszy owad, jeśli zostanie przypadkowo przyciśnięty – użądli – mówi Kamil Baj z Pszczelarium.