Na dawnych terenach Cukrowni Lublin powstanie osiedle

Na poprzemysłowym terenie, należącym kiedyś do Cukrowni Lublin powstaną mieszkania. Projekt stworzyło biuro architektoniczne Stelmach i Partnerzy.

REKLAMA

Trwa projektowanie niemal 400 mieszkań w Lublinie przy ul. Krochmalnej. Na dawnym terenie Cukrowni Lublin powstaną trzy pięcio- i siedmiokondygnacyjne budynki o prostej bryle i stonowanej kolorystyce.

Za opracowanie dokumentacji projektowej odpowiada biuro architektoniczne Stelmach i Partnerzy.

Realizacja inwestycji powstającej w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego ma ruszyć latem 2022 roku.

Prace projektowe dla lubelskiego osiedla rozpoczęły się w lipcu bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana na terenie należącym niegdyś do Cukrowni Lublin, który od przeszło dekady nie pełni funkcji przemysłowych. Od kilku lat plac pocukrowniczy był wynajmowany przez ośrodki szkolenia kierowców, które wykorzystując istniejące utwardzenie asfaltowe urządziły na nim własne place manewrowe. W grudniu 2020 roku działkę zakupiono pod realizację nowego osiedla mieszkaniowego.

– Najważniejszym impulsem dla myślenia o architekturze budynków przy ul. Krochmalnej było i nadal jest miejsce. Teren lokalizacji otacza przestrzenny i estetyczny chaos, natomiast w planach ma powstać po sąsiedzku zespół reprezentacyjnych budynków publicznych. Należy więc oczekiwać, że będzie to architektura mądra i piękna; o wyjątkowej wartości dla lokalnej społeczności i otaczającej przestrzeni. Konieczność przeciwstawienia się chaosowi i przyszłe sąsiedztwo stanowią więc wyzwanie dla naszego domu. Nasz dom musi wyróżniać się w "deweloperskiej siekance" elegancją i prostotą. Dom musi być piękny i prosty. Wymóg prostoty wynika z funkcji i ekonomiki, ale także z idiomu projektowania Biura Stelmach i Partnerzy. Piękno rozumiemy, jako użyteczność i ekonomikę – zaznacza Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz właściciel pracowni Stelmach i Partnerzy.

Zgodnie z założeniami przy ul. Krochmalnej powstaną trzy budynki o prostej bryle, płaskim dachu i jasnej elewacji, które pomieszczą około 400 mieszkań. Będą to bloki pięcio- i siedmiokondygnacyjne z garażami podziemnymi na ponad 400 stanowisk. W strukturze mieszkań przewidziano kawalerki, mieszkania dwu- i trzypokojowe.

– Najważniejsza jest dla nas jakość. To w przypadku PFR Nieruchomości nie jest pusty slogan, ale konieczność związana ze specyfiką naszej działalności. Mam tu na myśli nie tylko społeczny wymiar misji, którą realizujemy, ale także nasz model działania. Będziemy zarządzać tymi mieszkaniami przez kolejne 30 lat. W naszym interesie jest to, by była dobrze zaplanowana przestrzeń dla wygodnego funkcjonowania, w której po prostu chce się żyć. Głęboko wierzę, że właśnie nasza inwestycja będzie jedynym z ważnych impulsów do przywrócenia tego rejonu mieszkańcom oraz stworzenia atrakcyjnej części miasta – przekonuje Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości S.A.

Spółka PFR Nieruchomości ma na swoim koncie już niemal 400 mieszkań na terenie Lubelszczyzny. Jest to zarówno osiedle w Białej Podlaskiej, które zostało przekazane najemcom w 2018 roku, a także 108 mieszkań w Świdniku, do których zakończył się już nabór najemców i trwa zawieranie umów. W budowie znajduje się 96 mieszkań w Zamościu przy ul. Parkowej, które mają być gotowe w trzecim kwartale 2022 roku.