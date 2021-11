Na drewnianym osiedlu w Łodzi posadzono 100 drzew

Na drewnianym osiedlu w Łodzi, Domy na Pszennej, zasadzono 100 drzew przekazanych przez Lasy Państwowe.

W piątek, 5 listopada br. na nowopowstałym łódzkim osiedlu Domy na Pszennej zasadzono 100 sadzonek sosny i dębu, przekazanych od Lasów Państwowych. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele PDD, Urzędu Miasta Łódź oraz łódzkiego klubu sportowego KS Budowlani.

- W ostatnich tygodniach ukończyliśmy inwestycję w Łodzi, która składa się z 11 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej, zrealizowanych w technologii modułowych drewnianych konstrukcji szkieletowych. Jednak zakończenie budowy nie oznacza dla nas końca działań na osiedlu. Naszym celem jest, aby mieszkania i ich otoczenie tworzyły zdrowe i komfortowe miejsce do życia. Dlatego wspólnie z Lasami Państwowymi i Urzędem Miasta Łódź prowadzimy działania, dzięki którym cała okolica stanie się jeszcze bardziej zielona. To spójne z naszą misją, którą jest nie tylko budowa ekologicznych i energooszczędnych budynków mieszkalnych, ale również troska o środowisko naturalne – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Wyjątkowe właściwości drzew

Drewno ma wyjątkową zdolność pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery i jego magazynowania. Obecnie w Polsce średnioroczny przyrost drewna (brutto) na 1 hektar lasu to ok. 8 metrów sześciennych, czyli ok. 4 tony suchej masy. To oznacza sekwestrację ok. 6 ton dwutlenku węgla rocznie na obszarze jednego hektara.

Średni wiek drzewostanu w Polsce wynosi 60 lat. Orientacyjnie na powierzchni ok. 9,2 mln hektarów powinno być zmagazynowanych ponad 3,3 mld ton dwutlenku węgla. Stanowi to równowartość 10-letniej emisji CO2 w naszym kraju. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę produkcję drewna brutto (bez pozyskiwania), to nasze lasy co roku mogłyby neutralizować ok. 55 mln ton CO2. To stanowi ok. 17% rocznej emisji CO2 przez polski przemysł, energetykę, transport oraz gospodarstwa domowe.

Co warto podkreślić, zdolność drewna do magazynowania węgla nie zniknie po ścięciu drzewa. Przetworzone drewno będzie służyć jako magazyn węgla tak długo, jak będzie istniał produkt z niego wykonany. Zatem budynek drewniany będzie pełnił funkcję magazynu dwutlenku węgla przez cały swój cykl życia. Takie właściwości mają również Domy na Pszennej, których konstrukcja powstała właśnie z drewna. Natomiast ściany wypełnione są warstwą wełny mineralnej, zapewniającej świetną izolację cieplną. Konstrukcja zapewnia również wysoką ochronę przeciwpożarową.

Zielone osiedle

Osiedle PDD Domy na Pszennej znajduje się w zielonej części miasta, z której do centrum można dojechać w 6 min. Na terenie inwestycji jest 14 miejsc parkingowych oraz nowoczesna, zamykana wiata na rowery. Całe osiedle, wraz z terenem zadrzewionym jest ogrodzone. W bliskiej okolicy znajdują się szkoły, dyskont, poczta i apteka, a także park miejski i park wodny.

- Łódzka dzielnica Polesie to świetne miejsce do życia, pełne zieleni, a jednocześnie w niedużej odległości od centrum miasta. Cieszymy się, że to właśnie tutaj powstała pierwsza inwestycja Polskich Domów Drewnianych, która łączy ekologię z komfortem życia mieszkańców. Z wielką przyjemnością obserwujemy rozwój okolicy, wspierany przez PDD m.in. dzięki dzisiejszym nasadzeniom 100 sadzonek drzew – mówi Adam Wieczorek Wiceprezydent Miasta Łodzi.