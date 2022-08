Na drewnianym szlaku. Modułowa turystyka

Ludzie potrzebują wytchnienia w niepewnych czasach, co zapewnia sektor turystyczny. Dostosowuje się on do nowego, neutralnego klimatycznie świata. Na świecie pojawia się coraz więcej wykonanych z drewnianych modułów hoteli i akademików, co może odmienić branżę turystyczną.

Zanotowane przez turystykę w 2021 roku straty wyniosły 2 biliony dolarów, a w 2022 roku sektor wciąż będzie o 30% mniejszy niż w 2019 roku.

Przypuszcza się, że najbliższe lata przyniosą odbicie – w 2026 roku światowy rynek hotelarski może być warty ponad 480 miliardów dolarów i przewiduje się, że będzie z nich korzystać ponad 1,3 miliarda użytkowników.

Czynnikami, które będą wpływać na kształt rynku turystycznego w najbliższej przyszłości, są pandemia COVID-19 oraz zmiany klimatu. Zwłaszcza zmieniający się klimat wymusi szerokie przekształcenia w sektorze, gdyż wpłynie on na transformację energetyczną, transportową i surowcową.

W najbliższej dekadzie zmieniać się będą technologie budowlane na bardziej odnawialne i mniej emisyjne, stąd też można założyć, że nowe inwestycje hotelowe będą powstawały z przyjaznych środowisku materiałów. Zmiany w budownictwie to jedno z głównych założeń Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest przekształcenie wszystkich branż w neutralne klimatycznie.

Technologie w służbie zmian

- Jak budować zeroemisyjnie i zapewniać gościom komfort godny londyńskiego Ritza czy nowojorskiej Waldorff-Astorii? Rozwiązaniem może być drewniana konstrukcja. Drewno, w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego w budownictwie betonu, jest materiałem stuprocentowo odnawialnym, a oprócz tego cechuje się ujemnym śladem węglowym. Budynki z niego wykonane są w stanie magazynować dwutlenek węgla przez cały czas swojego istnienia, co zwiększa pozytywny wpływ na środowisko - mówi Kamil Kowalczyk, dyrektor ds. sprzedaży Unihouse S.A.

Kolejnym rozwiązaniem może być zastosowanie prefabrykowanych elementów. Pozwalają one na skrócenie czasu budowy, a także zmniejszenie kosztów inwestycji. Dodatkowo wiele z nich można wykonać w fabryce, co pozwala na dostosowanie ich do nawet najbardziej szczegółowych wymogów projektu z optymalnym zużyciem materiałów i energii.

Moduły najwyższej klasy

Rozwiązaniem łączącym drewno i prefabrykację jest technologia szkieletowa-drewniana. Moduły w szkielecie drewnianym powstają w kontrolowanych warunkach fabryki, co zapewnia precyzyjną jakość oraz większą kontrolę nad finansowaniem inwestycji, a także pozwala odwzorowywać szczegółowe projekty.

Po ukończeniu produkcji modułów montuje się je na placu budowy. Czas realizacji może być nawet o 50 proc. krótszy niż w wypadku budynków konstruowanych tradycyjnymi sposobami. Z kolei konstrukcja w fabryce przekłada się na zmniejszone zużycie energii, tym bardziej że całością procesu sterują kierowane algorytmami maszyny.

Przykładem realizacji prezentującej wysoką jakość, jak też nowoczesną estetyką współczesnej technologii modułowej jest zrealizowany przez Unihouse w norweskim Trondheim akademik Nardobakken. Przewidziana na 176 modułów inwestycja dała 256 mieszkań dla studentów, będzie mogła być wykorzystywana również komercyjnie. Została ona zrealizowana w zaledwie czternaście miesięcy.

Inne przykłady to Hotel Iskra w Mierzęcicach czy liczące 92 domy wypoczynkowe osiedle domów Suntago Village w Park of Poland. Prace na placu budowy podczas realizacji Suntago Village trwały tylko trzy miesiące. Domy zostały wykończone pod klucz, więc niemalże od razu po zakończeniu inwestycji były gotowe na przyjęcie turystów. Realizacje te jasno pokazują możliwości technologii modułowej oraz otwierają perspektywy przed branżą hotelarską.