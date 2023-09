Na dwóch ostatnich piętrach Skylinera otwarto przestrzeń eventową. To projekt MIXD

Na dwóch ostatnich piętrach wieżowca Skyliner w Warszawie, 165 m nad ziemią otwarto przestrzeń konferencyjno-eventową spod kreski studia MIXD.

Nowa przestrzeń eventowo-konferencyjna w Warszawie jest już otwarta.

Należący do Villi Foksal Look Up zajął dwa ostatnie piętra w biurowcu Skyliner na warszawskiej Woli – flagowej inwestycji Grupy Karimpol.

Za projekt tego blisko 830-metrowego wnętrza odpowiada wrocławskie studio MIXD.

Centrum konferencyjne 165 m nad ziemią

Centrum konferencyjno-eventowe w Skylinerze to najnowszy projekt Villi Foksal. Charakteryzujący się stonowanym designem i przestronnymi wnętrzami Look Up łączy nowoczesność formy z widokiem na panoramę stolicy oraz profesjonalnym serwisem gastronomicznym. Piętro 41. to nowoczesna przestrzeń konferencyjno-bankietowa, gotowa przyjąć do 100 osób.

Powierzchnia ta daje możliwość elastycznego aranżowania przestrzeni i może funkcjonować jako jedno większe pomieszczenie lub zostać podzielona na dwie mniejsze sale, tworząc kameralne, w pełni autonomiczne powierzchnie. Piętro 42. natomiast to przestronny open space o loftowym charakterze i wysokości ponad 14,5 m, który na powierzchni 270 mkw. może pomieścić do 200 osób. Sprawdzi się jako przestrzeń do organizacji konferencji, bankietów lub zasiadanych kolacji, ale także sesji zdjęciowych czy prezentacji nowych produktów.

Wieżowiec Skyliner spod kreski APA Wojciechowski Architekci, fot. mat. prasowe

Cieszymy się, że nasza nowa przestrzeń jest już gotowa, bo Look Up przedefiniuje pojęcie organizacji wyjątkowych wydarzeń. To niezwykłe miejsce zostało stworzone z myślą o spełnieniu najbardziej wymagających oczekiwań organizatorów i uczestników eventów. Jego unikalne cechy, jak oryginalny design czy lokalizacja 165 metrów nad ziemią w Skylinerze - w samym sercu miasta - sprawiają, że Look Up będzie zupełnie inny niż wszystkie dotychczasowe miejsca eventowe w Warszawie i doskonale uzupełni naszą ofertę przy ul. Foksal – mówi Paweł Chmielewski, właściciel Villi Foksal i Look Up.

Neutralność i nieoczywiste połączenie materiałów

Autorami nowoczesnego, a jednocześnie ponadczasowego projektu wnętrza są architekci z MIXD. Głównym założeniem projektu była neutralność i nieoczywiste połączenie materiałów. Znajdziemy tu miedziane lustra, kinkiety z semitransparentnej żywicy, czeczotowy fornir, beton, frezowany MDF czy oksydowaną stal. Funkcjonalności dopełniają takie rozwiązania technologiczne jak ekrany multimedialne, projektory czy profesjonalne nagłośnienie.

Centrum konferencyjno-eventowe Look Up na dwóch ostatnich piętrach biurowca Skyliner proj. wnętrz MIXD, fot. mat. prasowe

Przestronne, wysokie wnętrza sal eventowych wymagały wprowadzenia odpowiednich rozwiązań akustycznych, by uniknąć efektu echa. Na 41. piętrze jest to „plisowany” sufit z płyty akustycznej, na 42. – panele akustyczne, którymi został pokryty wewnętrzny trzon budynku.

Znakiem rozpoznawczym Look Up ma być motyw falującej wstęgi, który powtarza się w podwieszanej instalacji na 42. piętrze, na wykładzinie podłogowej czy na bufecie baru. Przestrzeń obu pięter została stworzona tak, by łatwo można było ją personalizować na potrzeby poszczególnych wydarzeń.

Przez cały czas mieliśmy w głowach to, że ta przestrzeń będzie musiała plastycznie dopasowywać się do potrzeb kolejnych eventów. Stąd połączenie neutralnych w wyrazie, stonowanych kolorystycznie, ale bardzo jakościowych materiałów na ścianach, podłogach i sufitach ze śmiałymi w formie elementami o bardziej trójwymiarowym charakterze: spektakularnym barem czy instalacją w kształcie wirującej w powietrzu wstęgi. Przestrzeń jest niemal pusta, za to szaleństwo detali, wzorów i faktur rozgrywa się na ścianach i pozostałych płaszczyznach. Materiały w geometrycznych połączeniach wyglądają niczym pokrojone gigantycznym ostrzem, a linie cięcia wręcz je otwierają i pozwalają zajrzeć do wnętrza. Dokładnie taką przestrzeń chcieliśmy stworzyć – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD.

Najlepsza kuchnia i zaawansowane technologie

Cechą wyróżniającą Look Up jest także w pełni wyposażona, profesjonalna kuchnia, nad którą pieczę sprawuje jeden z najlepszych szefów kuchni w Polsce - Marcin Wojtczak, który zaproponuje potrawy dostosowane do charakteru wydarzenia. Menu opiera się na świeżych, wysokiej jakości produktach, z których powstają autorskie dzieła sztuki kulinarnej. Ich dopełnieniem jest bogata karta win oraz przestronny bar na poziomie 42. Menu serwowane jest w różnych formach, m.in. fingerfood, menu serwowane, bufety, menu koktajlowe oraz stacje kulinarne z live cooking.

Wybór lokalizacji dla nowego przedsięwzięcia Villi Foksal nie był przypadkowy. Skyliner to jeden z najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie wieżowców klasy A+ w Warszawie. Posiada blisko 49.000 mkw. powierzchni biurowej i retailowej na 42 kondygnacjach. Dwa ostatnie piętra okazały się idealną przestrzenią dla centrum Look Up.