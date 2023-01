Na Helu tuż obok zabytkowej latarni powstaje ekskluzywna inwestycja

Na Półwyspie Helskim tuż obok zabytkowej latarni morskiej powstanie pro-eko inwestycja realizowana przez Money Square Investment. Krakowska firma przygotowuje kompleks superkomfortowych i designerskich apartamentów.

Helsk Residence to luksusowa inwestycja ukryta w helskim lesie i położona w pobliżu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Od samej plaży dzieli ją pięciominutowy spacer, a dostanie się do pobliskiego portu rybackiego i centrum Helu zajmuje jedynie dziesięć minut drogi piechotą.

Łącznie Helsk Residence będzie liczył 16 apartamentów, które zostaną przygotowane w stylu modernistycznego minimalizmu połączonego z prostą elegancją.

Chcieliśmy, aby wygląd apartamentów mocno nawiązywał do obecnych tu wcześniej form architektonicznych. Działamy w obrębie dawnych zabytkowych ruin, a to wymaga szczególnej dbałości. Z szacunku do historii w naszym projekcie znalazły się trzy stylizacje: Bosman, Modern Cave oraz Eco Elegance. Estetyka tej pierwszej będzie nawiązywać do luksusowego jachtu, a akcenty art deco będą oddawać ducha lat 30. XX wieku. W stylu Modern Cave połączymy elementy brutalistyczne, takie jak surowy beton, skomponowany z naturalnymi akcentami wędzonego dębu, co stworzy piękną spójność. Natomiast Eco Elegance to minimalizm dopełniony nordyckimi meblami – dodaje Jagusiak.