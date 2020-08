Na jednym z łódzkich osiedli odsłonięto mural z Mieczysławą Ćwiklińską

Art Modern to jedna z bardziej nietuzinkowych inwestycji deweloperskich w Łodzi. Tutaj historia Łodzi dosłownie ożywa na nowo, a obok lokatorów "mieszkają" również dawni twórcy i artyści. Wśród nich jest Mieczysława Ćwiklińska - mural przedstawiający aktorkę odsłonięto właśnie na ścianach jednego z budynków.

Wraz z odbiorem nowych lokali w ramach II etapu Art Modern w Łodzi, mieszkańcy odsłonili kolejną instalację artystyczną nawiązującą do sztuki muralu. W ramach wydarzenia oficjalnie zapowiedziano także rewitalizację zabytkowej elektrowni parowej, w której powstaną lofty.

Klimat Art Modern to w dużej mierze zasługa jego patronów – wybitnych artystów żyjących i tworzących na przełomie XIX i XX w., którzy dziś „mieszkają” po sąsiedzku ze współczesnymi lokatorami. Wraz z oddaniem do użytku II etapu inwestycji, do Poli Negri, Rudolfa Valentino oraz Marka Twaina dołączyła niezwykle barwna postać rodzimego teatru i operetki: Mieczysława Ćwiklińska.

Instalację z wizerunkiem jednej z najwybitniejszych polskich aktorek komediowych stworzyła Aleksandra Kaczanowska, absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, zwyciężczyni konkursu zorganizowanego wspólnie przez uczelnię i OPG Property Professionals. – Cieszę się, że możemy dotrzeć do mieszkań, do bardziej użytkowej formy. Miejscem sztuki są nie tylko muzea. Dobrze, że wychodzi ona też na ulice – przyznała autorka w trakcie uroczystego odsłonięcia muralu.

Art Modern to miejsce, w którym historia Łodzi dosłownie ożywa na nowo. Oprócz nowych budynków, w ramach inwestycji zrewitalizowana zostanie zabytkowa, otoczona starymi kasztanowcami elektrownia parowa, pamiątka po fabrykanckiej przeszłości miasta. Znajdzie się w niej 12 stylowych loftów, w których nie zabraknie zarówno oryginalnych elementów konstrukcyjnych, jak i nowoczesnych udogodnień. Prace adaptacyjne ruszyć mają jeszcze tej jesieni.

Jeszcze w tym roku ruszyć ma także budowa III etapu inwestycji.