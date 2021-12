Na jednym z osiedli w Warszawie pojawią się ławki... z turbin wiatrowych

Na jednym z osiedli realizowanych przez Yareal pojawić się mają elementy małej architektury wykonane z łopat turbin wiatrowych. Nietuzinkowy pomysł na upcykling deweloper realizuje wspólnie z konsorcjum spółek sektora energetyki.

Yareal planuje wspólnie z konsorcjum spółek sektora energetyki wiatrowej i recyklingu wyposażanie inwestycji mieszkaniowych w elementy wykonane z poddanych upcyklingowi łopat elektrowni wiatrowych.

Pionierskim na polskim rynku projektem zastosowania m.in. ręcznie wyprodukowanych mebli ze śmigieł likwidowanych wiatraków stanie się jedno z warszawskich osiedli dewelopera, na którym pojawi się mała architektura powstała z przetworzonych śmigieł.

Pierwsze konstrukcje z łopat pojawią się już przy biurze sprzedaży nowej inwestycji Yareal.

To pierwszy w Polsce tak duży projekt zakładający szerokie zastosowanie łopat z recyklingu w nowo powstającej inwestycji mieszkaniowej. Decyzja Yareal o pilotażowym wykorzystaniu elementów śmigieł w budownictwie to kontynuacja strategii promowania rozwiązań bazujących na wykorzystaniu surowców pochodzących z odzysku i ograniczających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Już wcześniej w inwestycjach dewelopera wdrażano technologie zgodne z założeniami tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Największą skalę Yareal osiągnął dotychczas w sztandarowej inwestycji biurowej, kompleksie LIXA, gdzie zamontowano na elewacjach ponad 120 ton aluminiowych profili wykonanych z surowca pochodzącego z odzysku. Firma wciąż poszukuje możliwych do wdrożenia w kolejnych inwestycjach rozwiązań dla budownictwa, zapewniających realną redukcję CO2 i ograniczających wpływ na środowisko. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju do pakietu rozwiązań recyklingowych Yareal włącza kolejny projekt, tym razem pozwalający na ponowne wykorzystanie wycofanych z eksploatacji łopat śmigieł elektrowni wiatrowych.

– Pierwszym krokiem w projekcie zastosowania śmigieł z recyklingu będzie urządzenie otoczenia biura sprzedaży kolejnego osiedla Yareal w Warszawie oraz ustawienie totemu reklamowego wykonanego z łopaty wiatraka. Na terenie inwestycji planujemy z kolei wprowadzić małą architekturę wykonaną z elementów śmigieł, jednak już w dużo szerszym zakresie. Mogą to być nie tylko kompozytowe meble, czy donice, ale również plenerowe stacje do przewijania i karmienia niemowląt, a nawet znacznie większe konstrukcje jak np. zadaszenia parkingów rowerowych. Zamiast kupować wyposażenie wykonane z nowych surowców, wykorzystamy już istniejące, niezwykle trwałe i wytrzymałe materiały, które przestały być potrzebne w ich pierwotnym zastosowaniu. Wspólnie z ekspertami od recyklingu projektujemy właśnie wyposażenie oraz zagospodarowanie przestrzeni wspólnych rozległego patio osiedla, a także przylegającego do inwestycji ogólnodostępnego parku, który będziemy rozbudowywać w ramach realizacji kolejnych etapów. Już teraz rozważamy zastosowanie podobnych rozwiązań w kolejnych inwestycjach mieszkaniowych i biurowych – wyjaśnia Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal.