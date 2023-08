Na krakowskim Prądniku powstaje nowoczesny obiekt sportowy

Do 2026 roku w Krakowie będzie gotowy pierwszy etap wielofunkcyjnego obiektu sportowego, który ma powstać w miejscu nieczynnego basenu Clepardia.

Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę I etapu budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego na Prądniku Białym w Krakowie.

Obiekt stanie w miejscu wyburzonego budynku nieczynnego basenu Clepardia.

W ramach pierwszego etapu inwestycji mają powstać dwa baseny wewnętrzne, zespół boisk do squasha, siłownia, sale fitness wraz z zapleczem szatniowym, a także 4-torowa kręgielnia, pomieszczenia biurowe oraz restauracja.

Nowa Clepardia będzie jedynym tego typu obiektem o charakterze gminnym w Krakowie.

Obiekt realizowany będzie w trzech etapach, a pierwszy z nich powinien być gotowy do 2026 roku.

Prądnik Biały przeżywa obecnie boom inwestycyjny. Po latach oczekiwań mieszkańców, wkrótce zakończą się prace nad szybkim tramwajem na Górkę Narodową. Podobnie wygląda sytuacja generalnej przebudowy al. 29 Listopada. W przyszłym roku do użytku ma również zostać oddana północna obwodnica miasta, a za kilka lat, na miejscu nieczynnego basenu Clepardii przy ul. Mackiewicza, powstanie wielofunkcyjny miejski obiekt sportowy.

Po nowohuckiej „Wandziance” będzie to dopiero drugi publiczny basen odkryty w Krakowie. Według zapowiedzi i obecnych planów Miasta oferta ma być jednak znacznie bardziej zróżnicowana. Obiekt realizowany będzie w trzech etapach, a pierwszy z nich powinien być gotowy do 2026 roku.

Wielofunkcyjny obiekt sportowy ma być realizowany będzie w trzech etapach, a pierwszy powinien być gotowy do 2026 roku. proj. ARP Manecki, wiz. mat. ZIS

Inwestycja już się rozpoczęła

Pierwsze informacje o przebudowie Clepardii pojawiły się w grudniu 2021 roku. Na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej można było wówczas zobaczyć efektowne wizualizacje przyszłego obiektu. Mieszkańcy poznali też budżet, jaki w 2022 roku miał być przeznaczony na nową Clepardię. Na ten cel poświęcono 387 tys. zł.

– Wykonana została dokumentacja projektowa dla inwestycji, a jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę I etapu – deklaruje Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Głównym założeniem projektowym zagospodarowania terenu było stworzenie interesującej i atrakcyjnej przestrzeni zapewniającej jak najlepsze warunki do rekreacji i sportu, przeznaczonej dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

– Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zapisane zostały już środki na tę inwestycję. Do zakończenia pierwszego etapu, a więc do 2026 roku, zarezerwowano na ten cel 26 mln zł – mówi dyrektor instytucji.

Centrum sportu i rekreacji

Fundusze przeznaczone na pierwszy etap inwestycji nie zostały rozłożone równomiernie. Oznacza to, że w roku bieżącym wydany ma być pierwszy milion, a pozostałych 25 mln dopiero w trzech następnych latach. Po wyburzeniu dawnego budynku Clepardii w pierwszej kolejności powstaną dwa baseny wewnętrzne, zespół boisk do squasha, siłownia, sale fitness wraz z zapleczem szatniowym, 4-torowa kręgielnia, pomieszczenia biurowe oraz restauracja. Styl budynku będzie minimalistyczny, z przeszkleniem w parterze, co doda całej bryle lekkości.

– W części podpiwniczonej projektowana jest wrotkarnia z zapleczem szatniowym oraz parking na 41 miejsc, których wraz z tymi na istniejącym już parkingu zewnętrznym będzie blisko 100. Pomieszczenia techniczne i technologiczne znajdować się będą w części podziemnej – wylicza Krzysztof Kowal.

Cała wymieniona infrastruktura ma powstać już w ramach pierwszego etapu inwestycji. Na etap II przewidziana została budowa dalszej części budynku głównego, zawierająca kasy do basenów zewnętrznych, zaplecze socjalno-szatniowe i boisko wewnętrzne, a także elementy zagospodarowania terenu i małej architektury, dojścia i dojazdy, szatnie zewnętrzne oraz amfiteatr.

Z punktu widzenia przyszłych odwiedzających najważniejszymi elementami tego etapu będą z pewnością dwa baseny zewnętrzne (o tych samych wymiarach i kształcie co obecne) oraz wodny plac zabaw. Basen sportowy o wymiarach 50x20m zlokalizowany będzie w podobnym miejscu co dotychczasowy, lecz lekko przesunięty w zachodnią stronę działki, zaś basen rekreacyjny o wymiarach 28x21 umieszczony zostanie dokładnie w tym samym miejscu co istniejący.

W basenie rekreacyjnym wydzielone będą dwie strefy, z czego jedna przeznaczona zostanie dla najmniejszych użytkowników, a druga strefa rekreacji będzie zawierała leżaki, hydromasaż itd. Plaża wokół basenów zostanie wykonana z desek syntetycznych. Pomiędzy wymienionymi basenami zaprojektowano wodny plac zabaw.

– Będzie to płaska powierzchnia wyposażona w nawierzchnie amortyzujące, na których umieszczone zostaną urządzenia wodne z odpowiednimi strefami bezpiecznymi – tłumaczy dyrektor ZIS-u.

Ostatni, trzeci etap inwestycji zakłada budowę m.in. wewnętrznej i zewnętrznej hali skateparkowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym i administracyjnym, barem oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Co istotne, całość prac podzielona będzie w ten sposób, aby po zakończeniu każdego kolejnego etapu, dana część inwestycji od razu mogła być udostępniona do użytku. Jak zastrzega przedstawiciel ZIM-u, o realnych kosztach I etapu będzie można mówić jednak dopiero po otwarciu ofert.

– Na dziś dysponujemy kwotą 26 mln zł wpisaną do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Etapy II i III będą realizowane kolejno po etapie I, a więc po 2026 r. Obecnie skupiamy się jednak na I etapie, który ma zapewnione finansowanie – podsumowuje Krzysztof Kowal.

Jedyny taki obiekt w Krakowie i... rekompensata od miasta

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nowa Clepardia będzie nie tylko pierwszym ogólnodostępnym multifunkcjonalnym obiektem sportowym na Prądniku Białym, lecz również jedynym tego typu obiektem o charakterze gminnym w Krakowie. Jak dotąd miasto dysponuje jedynie kilkoma basenami zamkniętymi i zaledwie jednym basenem sezonowym w postaci „Wandzianki” w Nowej Hucie. Nowa Clepardia będzie czymś znacznie więcej niż basenem, powstanie tu bowiem nowoczesny ośrodek sportu i rekreacji.

Mieszkańcy i tutejsza Rada Dzielnicy uważają wręcz, że tak atrakcyjny obiekt w tym miejscu jest swego rodzaju formą rekompensaty od Miasta.

– Po pierwsze za to, że przez wiele lat zwlekano tutaj z licznymi inwestycjami – mówi Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dominik Franczak. – Teraz, kiedy najważniejsze inwestycje są już tu w pełni realizowane, dodatkowo Miasto zaczyna prace przy najnowocześniejszym, jedynym tego typu gminnym obiekcie sportowym w całym Krakowie. Dla samych mieszkańców to również rekompensata z tytułu tego, że w przeciwieństwie do kilku innych Dzielnic miasta, na Prądniku nie ma naturalnego kąpieliska, takiego jak Bagry czy Ruczaj, z których mieszkańcy również bardzo chętnie korzystają – podsumowuje Dominik Franczak.

Mieszkańcy i tutejsza Rada Dzielnicy uważają wręcz, że tak atrakcyjny obiekt w tym miejscu jest swego rodzaju formą rekompensaty od Miasta. proj. ARP Manecki, wiz. mat. ZIS