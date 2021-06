Na Księżym Młynie powstało Akademickie Centrum Designu

W 2013 roku w drodze darowizny Urzędu Miasta Łodzi, zabudowana nieruchomość przy ul. Księży Młyn 13/15 stała się własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zgodnie ze zobowiązaniem rektora ASP nieruchomość jest przeznaczona na działalność Akademickiego Centrum Designu.

Od czerwca 2021 roku, po rewitalizacji, budynek Akademickiego Centrum Designu na Księżym Młynie o powierzchni niemal 4 tys. m2 z bogato wyposażonymi salami warsztatowymi, konferencyjnymi oraz przestrzenią wystawową będzie miejscem działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.

Akademickie Centrum Designu to organizacja skupiająca wydziały projektowe ośmiu polskich publicznych uczelni artystycznych. Głównym celem ACD jest nawiązanie współpracy między biznesem a nauką poprzez wspólne badania rozwojowe i projektowe. Zadaniem stojącym przed ACD jest także promocja polskich szkół designu, ich twórczości i polskiego przemysłu. Wizją ACD jest stanie się platformą łączącą potencjał badań i nauczania, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności studiów z zakresu projektowania w polskich szkołach artystycznych. Uczelnie uczestniczące w projekcie to: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Szkoła na Księżym Młynie była pierwszą szkołą fabryczną w Łodzi. Powstała jako dwuletnia szkoła elementarna dla dzieci i młodocianych robotników zatrudnionych w fabryce Karola Scheiblera. Zlokalizowano ją w północnej części dobudowanego w latach 1873–1875 mieszkaniowego, przyfabrycznego osiedla robotniczego Księży Młyn. Wraz z pobliskimi konsumami wypełniała bogaty program społeczny zademonstrowany przez Scheiblera w nowym i nowoczesnym oddziale fabryki.

Szkołę przypuszczalnie zaprojektował Hilary Majewski w latach 1876–1877. Początkowo jako budynek jednopiętrowy, jedenastoosiowy, ze zryzalitowaną partią środkową mieszczącą w skrajach dwa okazałe wejścia. Budynek był murowany z czerwonej, nietynkowanej, ale zróżnicowanej w odcieniach cegły z bogato rozczłonkowaną bryłą, której ściany zdobiły ceglane fryzy, ale również z nowocześnie rozwiązanymi urządzeniami, np. higienicznymi.

W 1884 roku zbudowano obok istniejącej już szkoły, od strony wschodniej, drugi identyczny budynek z numerem policyjnym 13, a w latach 1934–1938 szkołę rozbudowano. Polegało to na wbudowaniu między istniejące posesje szkolne (Księży Młyn 13 i 15) nowego wyższego budynku i scaleniu komunikacyjnym trójczłonowego korpusu. Szkoła mieściła się w budynku do 2012 roku.