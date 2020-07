Na Lipowej bez lipy?

Rozpoczęła się przebudowa ul. Lipowej od Zielonej do Więckowskiego. To kolejna ulica na łódzkim Polesiu, która zamieni się w zieloną przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Obecnie żadne drzewo nie rośnie na ul. Lipowej od Zielonej do Więckowskiego. Po przebudowie, na tym krótkim 200 metrowym odcinku, pojawi się ich 17. Będzie to 15 lip drobnolistnych "Rancho" i 2 klony polne. Wszystkie mają mieć ponad 5 metrów wysokości. Nasadzone drzewa uzupełnimy niską zielenią w postaci krzewów, bylin i traw. Pojawią się w zieleńcach berberysy, krzewuszka, liliowiec i miskant chiński. Tak, aby Polesie stało się faktycznie Zielonym Polesiem – informuje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Zakres prac obejmuje także m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, budowę zjazdów do posesji, przebudowę odwodnienia pasa drogowego, przebudowę latarni, budowę kanału technologicznego i montaż małej architektury w postaci ławek, czy koszy na śmieci. Więc jest to kompleksowa przebudowa drogi, dzięki której sieci podziemne i nowa nawierzchnia służyć będą mieszkańcom przez kolejnych wiele lat.Po przebudowie jezdnia wykonana będzie z kostki betonowej w kolorze piaskowo-beżowym. Na brzegach i na wjazdach ułożona zostanie kostka granitowa łupana. Podobnie jak miejsca parkingowe, które zostaną utworzone prostopadle do jezdni dla 45 samochodów. Dzięki takiemu układowi nowej drogi, zyskujemy miejsce dla mieszkańców i pieszych. Szersze chodniki, miejsca odpoczynku, czy stojaki na rowery. A to wszystko w otoczeniu zieleni, która daje cień mieszkańcom, wpływa na poprawę środowiska i obniża temperaturę w mieście.

- Wykonaliśmy już pierwsze prace rozbiórkowe. W piątek został sfrezowany asfalt i dziś demontaż starej nawierzchni z kamieni. W pierwszym okresie wykonane zostaną prace ziemne, kanalizacyjne i budowa kanału technologicznego, oraz uporządkowanie sieci podziemnych. Następnie przystąpimy do budowy nowej drogi. Całość prac zakończymy do końca roku – wyjaśnia Monika Wojtalik, kierownik budowy, firma Kral.