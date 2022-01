Na Mazowszu PKP PLK wybuduje nowe przystanki kolejowe

Nowe przystanki kolejowe powstaną w Groszowicach i Dąbrówce Zabłotniej. Będą wyposażone w wiaty, ławki i oświetlenie, a także dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują dwa przystanki. Jeden będzie w Groszowicach na linii Radom – Dęblin. Drugi nowy postój zaplanowano w Dąbrówce Zabłotniej na linii Skarżysko- Kamienna - Radom.

Nowe przystanki będą wyposażone w oświetlenie, wiaty i ławki oraz dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Z przystanku w Groszowicach podróżni pojadą pociągami w kierunku Radomia, Pionek, Dęblina, Warszawy i Lublina. Przewidziano dwa jednokrawędziowe perony. Będą wyposażone w wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Nowy przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Dojście do peronów zostanie zapewnione od strony przejazdu kolejowo-drogowo. Przy wejściach do peronów zostaną ustawione stojaki na rowery.

Z Dąbrówki Zabłotniej będzie można pojechać, m.in. w kierunku Radomia, Warszawy i Skarżyska-Kamiennej. Podobnie, jak w Groszowicach będą dwa jednokrawędziowe perony dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych - wyposażone w pochylnie. Ustawione zostaną wiaty, ławki oraz odpowiednie oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy. Nowe przystanki będą wyposażone w oświetlenie.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG – MOST z Warszawy. Inwestycja o wartości 8 mln zł netto ma zakończyć się w 2022 roku.