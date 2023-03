Na Mazurach powstaje luksusowa inwestycja spod kreski Boris Kudlička with Partners

Domy o drewnianej konstrukcji położone w malowniczych krajobrazach Mazur, a przy tym udogodnienia takie jak własny port, amfiteatr czy plenerowe kino oferuje inwestycja „Tu Las Tam Woda” spod kreski Boris Kudlička with Partners.

Inwestycję Nowe Liliopolis „Tu Las Tam Woda” zaprojektowano tak, by w pełni wykorzystać potencjał Kalborni, jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w sercu Mazur.

Inwestycja ma własny port z możliwością cumowania łódek, recepcję, plażę, SPA, amfiteatr, kino plenerowe, szklarnie, siłownię, salę konferencyjną, podgrzewany basen zewnętrzny oraz stację do ładowania e-samochodów.

Budynki wykonane są w technologii drewnianej prefabrykacji, co umożliwia szybką i czystą budowę, która przekłada się na niski ślad węglowy.

Za projektem stoi pracownia Boris Kudlička with Partners,

Pierwszy dom pokazowy, w stanie deweloperskim, będzie można obejrzeć już w marcu, a zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 r.

Poranna kawa na pomoście, rejs łódką z przyjaciółmi, wędkowanie lub po prostu codzienny relaks i oglądanie zachodu słońca – kiedy mieszka się nad pięknym jeziorem, możliwości stają się nieograniczone. Niezależnie od tego czy będzie to nasz drugi dom czy wakacyjny azyl z możliwością czerpania dochodu z wynajmu, inwestycję Nowe Liliopolis „Tu Las Tam Woda”, autorstwa pracowni Boris Kudlička with Partners, zaprojektowano tak, by w pełni wykorzystać potencjał Kalborni, jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w sercu Mazur. Mieszkańcy i ich goście będą mogli wkrótce zanurzyć się w wodach jeziora Dąbrowa Wielka, ciesząc się posiadaniem jednej z najbardziej oryginalnych nieruchomości w okolicach Wzgórz Dylewskich.

Inwestycja „Tu Las Tam Woda” w Kalborni na Mazurach, proj. Boris Kudlička with Partners, fot. mat. prasowe

Wyobraźnia to potężne narzędzie. Od jeziora Tahoe czy Bled po Como, trudno nie zakochać się w myśli posiadania domu z tak zjawiskowymi widokami. W Polsce jednym z takich miejsc jest Kalbornia. Tu, u wrót Mazur, można poznać smak życia, którym rozkoszują się lokalni mieszkańcy; spokojnego, beztroskiego, pełnego różnych aromatów i tradycji. Największe bogactwo tej niewielkiej miejscowości to przyroda z sosnowym lasem i ekosystem jeziora Dąbrowa Wielka.

Własny port i podgrzewany basen na świeżym powietrzu

Przyjeżdżając po raz pierwszy na teren budowy domów, zaprojektowanych przez zespół architektów Boris Kudlička with Partners, czuje się, że pobyt w tym miejscu może być wyjątkowy, a przygoda i relaks w duchu slow life zaczyna się właśnie tu i teraz.

Każdy szczegół tutejszej infrastruktury, obejmującej poza domami (w pierwszym etapie powstanie ich 36 , w drugim 14) własny port z możliwością cumowania łódek, recepcję, plażę, SPA, amfiteatr, kino plenerowe, szklarnie, siłownię, salę konferencyjną, podgrzewany basen zewnętrzny czy stację do ładowania e-samochodów, oferuje wyjątkowe udogodnienia i usługi, pasujące do statusu tego miejsca, znajdującego się zaledwie dwie godziny drogi od Warszawy i Gdańska.

Patrząc na wizualizacje trwającej już budowy, widać, że projekt pracowni Boris Kudlička with Partners, to coś więcej niż idea własnego domu nad jeziorem. To prawdziwy styl życia z bliskimi i przyjaciółmi, z którymi dzień zaczyna się na plaży, wyprawie rowerowej i siłowni, a kończy kolacją z tańcami o zachodzie słońca. Drewniana architektura domów z ogromnymi przeszkleniami emanuje ciepłem, połączonym ze starannie dopracowanymi współczesnymi liniami i wysokiej klasy wykończeniami.

Każdy z domów można dodatkowo spersonalizować, wybierając wariant aranżacji wnętrz i wersję z sauną, kominkiem, jacuzzi, żaluzjami zewnętrznymi lub markizami. Mieszkańcy inwestycji Tu Las Tam Woda będą mogli już wkrótce podziwiać wspaniałe panoramiczne widoki na las i jezioro, rozciągające się zarówno z domów, jak i strefy wspólnej.

Pierwszy dom pokazowy, w stanie deweloperskim, będzie można obejrzeć już w marcu. fot. mat. prasowe

Z dala od zgiełku

Domy o drewnianej konstrukcji i metrażu od 79 mkw. do 107 mkw. może być trudno opuścić, ale warto pobyć na zewnątrz, delektując się aperitivo na jednym z prywatnych tarasów i wspólnych pomostów. Latem nie zaszkodzi spędzić trochę czasu nad basenem, w kajaku lub ćwicząc jogę w amfiteatrze. Po tak aktywnym dniu warto zajrzeć do strefy wellness z miejscem na masaż lub skorzystać z własnej sauny. Potem pozostaje już tylko cieszenie się najlepszym snem swojego życia w sypialni z widokiem na jezioro, obudzenie się i zrobienie tego wszystkiego od nowa. Będzie ciężko, ale postaraj się chociaż na chwilę odłożyć telefon.

Na otwartym planie części wspólnej zorganizujemy imprezy, zapraszając później gości do wieczornego wypoczynku w przestrzeniach mieszkalnych, łączących wyrafinowanie projektów wychodzących spod ręki Boris Kudlička with Partners, z klasyczną mazurską atmosferą slow life.

To miejsce jest zarówno niewypowiedzianie luksusowe, jak i pełne niewymuszonego luzu. Pierwszy dom pokazowy, w stanie deweloperskim, będzie można obejrzeć już w marcu, a zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 r.

W trosce o środowisko

Jednym z fundamentalnych założeń ideowych była realizacja inwestycji z maksymalnym poszanowaniem środowiska naturalnego, poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów, niskoemisyjną budowę szanującą istniejącą zieleń oraz energooszczędne rozwiązania. Naturalne materiały pojawiają się nie tylko we wnętrzach oraz na elewacji, ale przede wszystkim wykorzystane są w konstrukcji budynku, a standardowe materiały izolacyjne zostały zastąpione naturalną wełną drzewną.

Budynki wykonane są w technologii drewnianej prefabrykacji, co umożliwia szybką i czystą budowę, która przekłada się na niski ślad węglowy. Budynki zasilane są w ciepło i chłód z pompy ciepła, która wykorzystuje naturalne walory ziemi. Takie rozwiązanie poza niską emisyjnością wpływa również na znaczną oszczędność kosztów użytkowania domu. Za sterowanie wszystkimi urządzeniami technicznymi odpowiada system automatyki budynkowej, który umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie urządzeń i czerpanie energii ze środowiska.

Wypoczywaj i zarabiaj

Inwestorem Tu Las Tam Woda jest Nowe Liliopolis Sp. z o. o., spółka należąca do inwestorów: Macieja Wandzla – doświadczonego dewelopera, twórcy projektu Soho Factory w Warszawie, który w swoim portfolio posiada również hotel Mercure w Szklarskiej Porębie, Borisa Kudlički – uznanego architekta i światowej sławy scenografa operowego oraz Jerzego Pielichowskiego i Tomasza Jana Wygody – inwestorów wyspecjalizowanych w rewitalizacji przedwojennych nieruchomości.

Co ciekawe, koncept zakłada także możliwość czerpania zysku z wynajmu. Właściciel, kiedy tylko chce, odpoczywa nad brzegiem jeziora, a przez resztę czasu może skorzystać z 10-letniej umowy najmu, nie martwiąc się dzięki pomocy doświadczonego operatora o marketing i obłożenie, ciesząc się wysokim zyskiem 70% rocznego wynajmu.