Na niewykorzystanych terenach w Sochaczewie miasto zbuduje ścieżkę rowerową

Polskie Koleje Państwowe przekażą Miastu niewykorzystywane przez spółkę nieruchomości na terenie Sochaczewa, dzięki czemu wzdłuż Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej będzie mogła powstać ścieżka rowerowa.

Współpraca Polskich Kolei Państwowych S.A. z Urzędem Miasta Sochaczew związana jest z planami magistratu związanymi wytyczeniem i budową ścieżki rowerowej wzdłuż przebiegającego przez miasto toru kolejki wąskotorowej na odcinkach od ul. Olimpijskiej do ronda przy ul. Chodakowskiej i Mostowej oraz na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Olimpijskiej, czyli w miejscu po zlikwidowanej bocznicy kolei normalnotorowej.

Na obecnym etapie PKP przygotowują do zbycia trzy działki gruntowe położone na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Warszawskiej, w tym część terenów znajdujących się wzdłuż szlaku Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Analizowane są również możliwości zbycia na rzecz Miasta części działek, na których – w obrębie Sochaczewa – przebiega linia kolei wąskotorowej prowadząca do położonych na skraju Puszczy Kampinoskiej Wilcz Tułowskich.

– Na tej umowie wygrywają wszyscy. Polskie Koleje Państwowe dysponują ogromnymi zasobami terenów, które nie zawsze są możliwe do wykorzystania przez Spółkę. Tak właśnie jest w Sochaczewie. Szukając pomysłu na ich wykorzystanie, PKP porozumiały się z samorządem. Dzięki umowie miasto zrealizuje projekt, na który czekają wszyscy mieszkańcy. W takich dniach mam wielką satysfakcję z tego, co udaje nam się robić w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, kreowanie polityki gospodarczej, wielomiliardowe inwestycje – to wszystko sprawy bardzo ważne, często kluczowe dla losów kraju. Ale dla przeciętnego Polaka ważne są także inwestycje w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Poprawiające jakość życia i bezpieczeństwo. Zbudowanie ścieżki rowerowej pozwoli wykorzystać leżące odłogiem tereny i da poczuć mieszkańcom, że ministerstwa to nie tylko wielkie i ważne projekty, skomplikowane przepisy. To też ludzie, którzy pracują dla innych ludzi – powiedział na konferencji prasowej Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.