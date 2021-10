Na odcinku Poznań-Szczecin są już nowe perony

PKP PLK modernizuje perony na odcinku między Poznaniem i Szczecinem. Z dwóch nowych peronów mogą już korzystać podróżni na stacji w Pęckowie. Również we wronkach jest już gotowy jeden przebudowany peron.

REKLAMA

Pasażerowie – także mający trudności z poruszaniem się – zyskali lepszy dostęp do pociągów w Pęckowie i Wronkach. Są wiaty, ławki i jasne oświetlenie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają standard na modernizowanej linii między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim. Inwestycja za ok. 4,1 mld zł realizowana jest z wykorzystaniem środków UE z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Wygodniejszy dostęp do kolei zapewniają już oba zmodernizowane perony w Pęckowie i jeden w pełni przebudowany peron we Wronkach. Wyższe obiekty ułatwiają wsiadanie do pociągów. Przygotowano wiaty, ławki i jasne oświetlenie. W podróży pomaga czytelne oznakowanie. Jeszcze w tym roku zamontowane będą wyświetlacze informujące o przyjazdach i odjazdach.

Przeczytaj także >>

Przebudowa stacji Poznań Główny. Zaglądamy na plac budowy

Z myślą o osobach niewidomych na antypoślizgowej nawierzchni są ścieżki naprowadzające. Dostęp w Pęckowie do peronów wszystkim podróżnym – także mającym trudności z poruszaniem się – umożliwiają pochylnie. We Wronkach kończą się prace w przejściu podziemnym. Obecnie do pociągów prowadzi odpowiednio przygotowane i zabezpieczone tymczasowe przejście w poziomie torów. Na stacji będzie również zadaszenie na sąsiednim peronie.

Na niemal całym ok. 50-km odcinku między Poznaniem a Wronkami pociągi sprawnie i bezpiecznie jeżdżą dwoma nowymi torami z siecią trakcyjną. Zamontowane są nowoczesne urządzenia sterowania. Zasadnicze roboty na odcinku Poznań – Wronki zakończą się w 2021 roku.