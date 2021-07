Na plac Wolności w Łodzi zawita zieleń

Na łódzkim placu Wolności pojawi się 64 klonów i grusz oraz 4 tysiące krzewów i bylin – hortensji, irg i wierzb purpurowych. Kończy się projektowane inwestycji.

Projekt przebudowy placu Wolności przewiduje gruntowną zmianę filozofii, czym powinien być plac miejski w XXI wieku. Założenie jakie przyświecało procesowi projektowemu to stworzenie miejsca, które będzie nie tylko pełniło rolę miejsca spotkań mieszkańców, ale też przestrzeni, która będzie zmieniała definicję jak powinna funkcjonować przestrzeń publiczna w dobie nowych wyzwań klimatycznych.

Plac po blisko stu latach zostanie przywrócony osobom pieszym i będzie stanowił godny początek ul. Piotrkowskiej. W ramach inwestycji zostanie całkowicie przebudowana płyta placu tak aby wpisywała się w estetykę ul. Piotrkowskiej.

– Czas na Plac Wolności. Konsekwentnie zmieniamy przestrzenie betonowe w zielone. Sadzimy rośliny tam, gdzie dotychczas nie było w ogóle zieleni. Plac Wolności przejdzie spektakularną metamorfozę, jesteśmy na etapie odbioru projektu wykonawczego. W ciągu kilkunastu najbliższych dni zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to jeszcze w tym roku rozpoczną się tu prace. Plac Wolności stanie się Miejskim Salonem pełnym zieleni. Zasadzimy tu 64 piękne, 8-metrowe drzewa - będą to klony oraz grusze. Wśród kilku tysięcy krzewów będą hortensje, irgi błyszczące, wierzby purpurowe. Plac Wolności to będzie nowa przyjazna przestrzeń rekreacji, to tu będzie można przyjść z kocykiem i odpocząć pośród kwiatów, traw ozdobnych i bylin. Zieleń będzie służyła nie tylko wypoczynkowi, ale także klimatowi, drzewa dadzą cień, a trawniki i gazony zatrzymają wodę – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Nowy Plac Wolności będzie również przestrzenią do działań artystycznych, ale także będzie tu można organizować okolicznościowe jarmarki. Budki czy kioski handlowe będą mogły stanąć wokół pomnika Kościuszki oraz pod elewacjami kamienic. W tych miejscach zostaną wyprowadzone przyłącza prądu dzięki czemu prowadzenie mikro-działalności nie będzie stanowiło problemu. Przebudowany plac Wolności będzie współgrał ze zrewitalizowanym Starym Rynkiem i Parkiem Staromiejskim. Ruch samochodów zostanie ograniczony wyłącznie do służb miejskich oraz mieszkańców i najemców lokali użytkowych.

– Ruch kołowy zostanie przerzucony na północną stronę placu. Ten zabieg uniemożliwi tramwajom zawracanie na pl. Wolności, dlatego wybudujemy prawoskręt z ul. Nowomiejskiej w Północną do krańcówki w parku Staromiejskim. Chcę podkreślić, że to nie koniec zmian przy pl. Wolności. W sierpniu wystartują prace budowlane przy odnowie zabytkowej kamienicy pod numerem 2. Chcę zaznaczyć, że to pierwszy etap modernizacji zabytkowej kamienicy. W tym roku odnowimy fasadę oraz prześwit bramowy. Pracom konserwatorskim poddane zostaną detale architektoniczne i sztukateria. Uzupełnimy ubytki w ścianach oraz w stolarce. Wymienimy okna i zabezpieczymy balkony. W prześwicie bramowym i podwórku pojawi się nowa nawierzchnia. Na pl. Wolności pojawi się zupełnie nowe przejście, którym będzie można dojść do powiększonego Pasażu Róży – dodaje prezydent Hanna Zdanowska.