Na Półwyspie Helskim powstaje inwestycja ekologiczna inwestycja z dala od zgiełku

Euro Styl realizuje na Półwyspie Helskim nowoczesny kompleks turystyczny Wydma&Las. Inwestycję oprócz atrakcyjnej lokalizacji wyróżniają również liczne proekologiczne rozwiązania.

Na półwyspie Helskim, w spokojnej części Jastarni, w bezpośrednim sąsiedztwie sosnowego lasu oraz bałtyckiej plaży i wód Zatoki Puckiej, Euro Styl realizuje inwestycję Wydma&Las.

Będzie to nowoczesny kompleks turystyczny z apartamentami na wynajem – idealne miejsce do wypoczynku w otoczeniu natury.

W inwestycji zastosowano wiele proekologicznych takich, jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Cofnięte loggie czy zielone dachy zminimalizują nagrzewanie się najwyższych kondygnacji w okresie letnim.

W projekcie zminimalizowano tereny utwardzone, skupiając się na zachowaniu tych naturalnych, wykorzystując ukształtowane już ścieżki i szlaki wiodące przez las w kierunku wody.

Półwysep Helski jak magnes

Półwysep Helski to dzisiaj nie tylko wakacyjna, ale całoroczna enklawa wypoczynku, dobrej zabawy i sportów wodnych. Jego unikatowy charakter i bezpośredni dostęp do morza sprawiają, że zjeżdżają się na niego ludzie z całej Polski. Półwysep przyciąga nie tylko turystów, ale też inwestorów poszukujących ciekawych produktów - atrakcyjnych nieruchomości, które mogą generować zysk z najmu, a w obecnej sytuacji rynkowej stanowić dodatkowo ochronę kapitału. Dlatego Euro Styl z Grupy Dom Development realizuje w Jastarni inwestycję o nazwie Las, która razem z wcześniej zapoczątkowaną, Wydmą, stworzą nowoczesny kompleks turystyczny.

– Inwestycja Las jest pod wieloma względami wyjątkowa. Półwysep Helski ma naturalnie ograniczony zasób gruntów. Możliwości nabycia nowoczesnego apartamentu w Jastarni, zatopionego w sosnowym lesie, 200 metrów od otwartego morza, to coś absolutnie wyjątkowego na rynku. Zadbaliśmy o architekturę, detale, wykończenie, infrastrukturę towarzyszącą, ale też o ekologiczne i energooszczędne rozwiązania – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Wydma&Las, choć powstają niezależnie, wspólnie, wraz z przynależnym do nich terenem rekreacyjnym stworzą nowoczesny kompleks turystyczny o funkcji hotelowej ze 119 apartamentami serwisowanymi. Las będą tworzyć trzy kameralne budynki z apartamentami o powierzchniach od 30 do 108 m kw., ze znaczącymi połaciami terenów utrzymanych w naturalnym stylu, przynależnych do parterowych apartamentów oraz tarasami, balkonami lub loggiami na piętrach. W dwóch 3-piętrowych zaprojektowano 59 lokali, a w trzecim, 1-piętrowym, jeden, o powierzchni 108 mkw.

Wydma&Las na Półwyspie Helskim fot. mat. Euro Styl

Z dala od turystycznego zgiełku

Inwestycja Wydma&Las położona jest z dala od turystycznego zgiełku, w zaciszu lasu, w sąsiedztwie niewielkiej Juraty. Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mieli do dyspozycji dwa boiska – wielofunkcyjne i do siatkówki plażowej – z siedziskami w formie leżaków dla amatorów kąpieli słonecznych. Między drzewami pojawią się hamaki - dla miłośników spędzania czasu z książką. Pasjonatom sportów wodnych służyć będzie wiata – surfbox, w której można przechowywać deski, suszyć pianki czy żagle. Wieczory uprzyjemni spotkanie z przyjaciółmi w altanie przy palenisku.

Pomyślano także o przestrzeni dla najmłodszych, m.in. o leśnym placu zabaw, zlokalizowanym na terenie inwestycji, wśród drzew. Recepcja z rozsuwanymi szklanymi ścianami, które pozwolą podwoić jej powierzchnię poprzez wykorzystanie tarasu, może być miejscem klimatycznych, wieczornych koncertów jazzowych albo porannych zajęć jogi.

Osobny budynek działającej sezonowo recepcji zapewni gościom codzienną obsługę i komfort, zaś na przylegającym do niej tarasie wypoczynkowym będzie można zrelaksować się przy filiżance kawy z coffee pointu w recepcji. Dostęp do apartamentów zapewni dedykowana aplikacja w telefonie, pozwalająca na zdalne sterowanie systemowym zamkiem elektronicznym, tak, by minimalizować korzystanie z recepcji – zapewni to niezależność i samowystarczalność.

Wtopiona w naturę i ekologiczna

Inwestycja Wydma&Las powstała w miejscu dawnego ośrodka wczasowego - teren został na nowo zagospodarowany przy minimalnej ingerencji w zasoby naturalne działki i jej otoczenia. Zastosowano w niej wiele ekologicznych rozwiązań.

Pompy ciepła służące ogrzewaniu i schładzaniu, zasilać będą panele fotowoltaiczne, które dodatkowo zapewnią energię częściom wspólnym, w tym recepcji oraz terenom rekreacyjnym.

Aby zachować naturalne ukształtowanie terenu i charakter wydmy, która właśnie na inwestycji zaczyna swój półwyspowy bieg, zaprojektowano systemy małej retencji w postaci ogrodów deszczowych. Celowo wykorzystana zostanie zieleń endemiczna, typowa dla tego terenu. W projekcie zminimalizowano tereny utwardzone, skupiając się na zachowaniu tych naturalnych, wykorzystując ukształtowane już ścieżki i szlaki wiodące przez las w kierunku wody.

Apartamenty parterowe w większości posiadają duże ogrody, częściowo tylko zagospodarowane, przechodzące w naturalną, otwartą przestrzeń leśną. W inwestycji zaprojektowano duże, piękne przeszklenia, aby w maksymalny sposób wykorzystywać światło dzienne. Cofnięte loggie czy zielone dachy zminimalizują nagrzewanie się najwyższych kondygnacji w okresie letnim. Z kolei nowoczesne technologie i urządzenia budynkowe umożliwiają efektywne sterowanie temperaturą i dostosowanie do sezonowego charakteru użytkowania, minimalizując w ten sposób zużycie energii elektrycznej.