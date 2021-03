Na przekór pandemii: nowe projekty hoteli

Na skutek pandemii koronawirusa branża hotelowa znalazła się w kryzysie. Nie zatrzymała jednak inwestycji hotelowych – w całej Polsce powstają nowe projekty, zarówno w centrach dużych miast, jak i turystycznych kurortach. Przyglądamy się nowym projektom.

Pięć gwiazdek w Kołobrzegu: hotel Mövenpick Kołobrzeg

Mövenpick Kołobrzeg to jeden z pierwszych obiektów szwajcarskiej, pięciogwiazdkowej marki z portfolio Accor, który powstanie w Polsce. Autorem projektu jest pracownia KM Rubaszkiewicz odpowiadająca za kompleksową realizację projektu – od początkowej koncepcji po oddanie do użytkowania.

Hotel, który powstanie w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu, jak na markę klasy premium przystało, charakteryzuje się doskonałą lokalizacją. Obiekt znajdzie się przy ulicy Sułkowskiego, a jego położenie w pierwszej linii brzegowej pozwoli gościom na bezpośrednie wyjście z hotelu na plażę. Mövenpick Kołobrzeg będzie oferował gościom 266 przestronnych pokoi, w większości z balkonami z pięknym widokiem na morze. Do dyspozycji w hotelu znajdzie się także m.in. restauracja, lobby bar, basen i saunarium oraz centrum spa czy powierzchnia konferencyjna.

W Karkonoszach, nad wodą: zespól hotelowy Karkonosze Springs

Projekt zespołu hotelowego „Karkonosze Springs” w Staniszowie powstał we wrocławskiej pracowni Q2Studio. Architekci zaproponowali szereg rozwiązań, które pozwoliły na stworzenie minimalistycznego kompleksu apartamentów inspirowanych filozofią slow life.

Zespół hotelowy został zlokalizowany na trzech odrębnych działkach o odmiennych walorach wynikających z usytuowania, w związku z czym został wprowadzony podział na powiązane ze sobą strefy funkcjonalne. Zespół architektów dążył do tego, by stworzyć obiekt, który zaoferuje użytkownikom różnorodny pakiet aktywności, co ostatecznie znalazło odzwierciedlenie w wyrazie i formie obiektów.

W zależności od usytuowania poszczególnych terenów i ich potencjału architekci nadali im charakter przestrzeni publicznej, półpublicznej oraz prywatnej i półprywatnej. Takie stopniowanie prywatności pozwoliło na stworzenie kompletnego wachlarza przestrzeni, w której użytkownik będzie mógł czuć się komfortowo i wypoczywać zgodnie z własnymi preferencjami.

Motywem łączącym projektowane przestrzenie i funkcje jest woda, pojawiająca się pod postacią sadzawek, stawów, cieków, basenów całorocznych i basenów termalnych.

Proste, niewielkie i minimalistyczne bryły, przy zastosowaniu tradycyjnej formy wyrazu i naturalnych materiałów pomimo wielkości założenia pozostawiają wrażenie lekkości i delikatności całego układu urbanistycznego, jak i wyrazu zaprojektowanej architektury

Resortowy aparthotel w górach: Duovita Smart Apartments w Wiśle