Na pustych działkach i dachach szkół w Łodzi pojawi się fotowoltaika

Na pustych działkach i na dachach szkół w Łodzi pojawią się panele fotowoltaiczne, przeczytamy na Uml.lodz.pl. Miasto stawia na fotowoltaikę.

REKLAMA

Łódź stawia na fotowoltaikę i chce wraz z partnerem prywatnym budować instalacje fotowoltaiczne. W ramach inicjatywy realizowane mają być dwa projekty. W ramach pierwszego farmy powstaną na niezabudowanych nieruchomościach, a pozyskany z nich prąd popłynie do łódzkiej sieci (a pieniądze z dzierżawy trafią do miasta).

Drugim projektem jest budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, m.in. na dachu XXI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kopernika 2. Jeszcze w styczniu miasto ogłosi dialog techniczny na znalezienie partnera do budowy. Również tutaj miasto myśli o dzierżawie - tym razem jednak zyski z prądu produkowanego przez instalację będą trafiały do miasta i do partnera, po połowie. Po zakończeniu dzierżawy instalacje miałyby przejść na własność miasta.