Na Rail Baltice powstaną nowe dworce kolejkowe. Pierwsze w Barchowie i Dobczynie

Dworce w Barchowie i Dobczynie są pierwszymi, jakie zostaną zbudowane na międzynarodowej linii Rail Baltica. Obydwa dworce są realizowane w autorskiej, opracowanej przez PKP S.A. formule jako Innowacyjne Dworce Systemowe i będą wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i proekologiczne rozwiązania.

Obydwa dworce są realizowane w autorskiej, opracowanej przez PKP S.A. formule jako Innowacyjne Dworce Systemowe. Takich obiektów na terenie całego kraju w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 ma powstać około 40, w dwóch wariantach – indywidualnym oraz typowym. Budynki w Barchowie i Dobczynie będą IDS-ami typowymi dostosowanymi do danej lokalizacji. Większym, jeśli chodzi o gabaryty, będzie dworzec w Dobczynie, gdzie niedawno wykonawcy został przekazany plac budowy. Nowy dworzec będzie prostą, modernistyczną bryłą, dzielącą się funkcjonalnie na dwie części – pasażerską i komercyjną, które zostaną przykryte wspólną dla obu części wiatą. Pierwsza z nich będzie mieścić przestrzeń obsługi podróżnych, na którą składają się poczekalnia wraz z toaletami, druga część, w zależności od potrzeb lokalnych, może stanowić niewielką przestrzeń komercyjną lub pomieszczenie kas biletowych.

Dworzec w Barchowie, gdzie prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie, będzie nieco mniejszy, ale równie nowoczesny, jeśli chodzi o architekturę czy funkcjonalność. Pod wiatą zaprojektowano otwartą poczekalnię oraz pawilon, gdzie znajdą się toalety i część techniczna obiektu. Charakterystyczną cechą obydwóch obiektów jest dominanta architektoniczna w postaci wieży zegarowej o wysokości 8 metrów oraz umiejscowienie pod wiatą dworca stojaków rowerowych (28 sztuk w Dobczynie i 26 w Barchowie), a także stacji naprawczych rowerów.

- Barchów i Dobczyn to pierwsze na międzynarodowej linii Rail Baltica dworce kolejowe, które zostaną wkrótce zbudowane przez Polskie Koleje Państwowe SA. Są to również kolejne małe miejscowości, które zyskają dzięki działaniom polskiego rządu dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Inwestycje te są wpisane w Program Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizacje do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Oprócz nowoczesnych i prostych form architektonicznych dworce będą posiadały wiele udogodnień. Zostaną wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Szereg usprawnień zaprojektowano również dla osób o ograniczonej mobilności. Wśród nich warto wymienić: oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kontrastowa kolorystyka ułatwi orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym.