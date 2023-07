Na ścianach, schodach, a nawet na dachu: warszawskie murale zaskakują i intrygują

Imponujące skalą, intrygujące artystycznym wyrazem, zachwycające bogactwem kolorów. Takie są warszawskie murale! Czasami zdobiące ściany budynków, innym razem w wersji poziomej, z efektem 3D. Pokazujemy niektóre z nich!

Walijski artysta i jego skomplikowane dzieło

Walijski artysta Phlegm w 2022 roku stworzył najbardziej skomplikowany mural, jaki możemy obserwować na polskich ulicach. "Civilisation" zachwyca rozmachem i szczegółami. Można go zobaczyć na ścianie przy Stalowej 47 w Warszawie.

Mural

Dzieło przedstawia dwie charakterystyczne dla komiksowego stylu artysty postaci, wokół których rozwija się wiele wątków i historii. Sam artysta nie udziela wywiadów, woli by za niego przemawiały dzieła. Należy też do tych nielicznych, którzy nie poszli w stronę galeryjną. Pracę przy Stalowej 47 uznał za najbardziej skomplikowaną w jego dotychczasowej twórczości.

"Civilistation" to drugi mural Phlegma w Warszawie. Pierwsza powstała w 2013 roku przy ulicy Mińskiej. „Zamek” - taką nazwę nadali tamtej pracy mieszkańcy - był jednym z najbardziej lubianych i cenionych dzieł w przestrzeni publicznej Warszawy.

Ilustratorzy kolorują schody w Browarach Warszawskich

Pierwszym muralem, jaki ozdobił schody w Browarach Warszawskich była praca autorstwa Dawida Ryskiego. fot. mat. prasowe

Schody prowadzące na Plac przy Leżakowni to jedno z najbardziej kolorowych miejsc w całych Browarach Warszawskich, ale także jeden z popularniejszych spotów do zdjęć w mediach społecznościowych. To właśnie, one stały się płótnem dla utalentowanych polskich ilustratorów, którzy w wyjątkowy sposób ukazują Browary i charakterystyczne dla nich punkty! Kolorowe schody w Browarach Warszawskich miały już kilka odsłon.

Jeden z kolorowych murali na schodach w Browarach Warszawskich, autor: Michał Loba. fot. mat. prasowe

Pierwsza odsłona należała do Dawida Ryskiego, który, zaprezentował charakter nowego miejsca w bardzo kolorowy i przyciągający dla oka sposób! Kolejne artystyczne wyzwanie podjął ilustrator - Michał Loba, który w charakterystycznym dla siebie klimacie uchwycił w projekcie wszystko, co czeka na gości w browarowych progach. Ilustrator Jan Kallwejt przedstawił wiosenny charakter Browarów w charakterystycznym dla siebie stylu.

Praca Jana Kallwejta na schodach w Browarach Warszawskich, fot. mat. prasowe

Obecna odsłona popularnego wśród mieszkańców miejsca to zielono-wiosenna praca, której autorką jest ilustratorka Justyna Stasik. Jej grafiki gościły na łamach takich tytułów jak The New York Times czy Wall Street Journal, a teraz goszczą także na schodach w Browarach Warszawskich.

Tytus Brzozowski na 65-lecie Totalizatora Sportowego

Znany muralista i ilustrator Tytus Brzozowski w 2021 roku upiększył krajobraz warszawskiej Pragi muralem powstałym we współpracy z Totalizatorem Sportowym, który świętował wtedy swoje 65-lecie.

Mural powstały na warszawskiej Pradze z okazji 65-lecia Totalizatora Sportowego. fot. mat. prasowe Totalizatora Sportowego

Dzieło Tytusa Brzozowskiego ma 60 metrów wysokości i powstało na budynku przy skrzyżowaniu ulic Kijowskiej i Targowej. Na malowidle znajdziemy wiele charakterystycznych okolicznych obiektów, m.in. Liceum Władysława IV czy Stadion Narodowy. Zatopione w zieleni budynki połączone są mostkami, po których toczą się żółte kule nawiązujące do Totalizatora Sportowego. Tak jak we wszystkich pracach Brzozowskiego również tutaj znajdziemy tłumy ludzi.

Mity słowiańskie na Mokotowie

Mokotów może się pochwalić licznymi pracami street-artowych artystów, które upiększają często zaniedbane ściany mokotowskich budynków. Jednym z najciekawszych, najbardziej zapadających w pamięć jest niezwykła praca zatytułowana Mity słowiańskie.

Mural Mity słowiańskie na budynku przy ul. Pułku Baszta 4A, fot. KL/PTWP

W 2013 r. grupa street-artowców Ad Manum na ścianach bloku przy ul. Pułku Baszta 4A stworzyła czarno-białą serię murali przedstawiających postaci z mitologii słowiańskiej, m.in. Peruna, Welesa, Leszego, wodnika czy Mokosza.

Jeden z największych murali 3D w kraju

Ogrody na dachu Galerii Północnej to atrakcja Warszawy, stworzona na wysokości niemal 17 metrów. Przestrzeń została zainspirowana podobnymi w Tokio czy Sztokholmie. Atrakcja przyciąga coraz więcej przyjezdnych, dając wiele możliwości wypoczynku. Jest tu prawdziwa tężnia solankowa, która tworzy mikroklimat, koło wodne, a nawet minizagajnik brzozowy.

W ogrodach znajduje się jeden z największych poziomych murali 3D w Polsce. fot. mat. pras. Galeria Północna

W ogrodach znajduje się jeden z największych poziomych murali 3D w Polsce, który stworzyło pięcioro artystów z grupy WYPISZWYMALUJ. Z wykorzystaniem aż 90 kolorów namalowano tu trójwymiarowy wodospad, źródło oraz egzotyczne rośliny.