Na stacji metra w Katarze zbudowali "sufit z płatków"

Kiedy planuje się zbudowanie jednego z najbardziej zaawansowanych kolejowych systemów tranzytowych na świecie, to nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego, gdy rząd Kataru ogłosił wart 130 mld euro program dywersyfikacji i modernizacji, którego pierwszym etapem jest rozwój sieci metra w Doha, stolicy kraju, Hunter Douglas Architectural czuł się zaszczycony, że może uczestniczyć w tym projekcie.

Zaprojektowana przez UNStudio stacja nosi nazwę „Vaulted Spaces” (Sklepione Przestrzenie). To odważny projekt, który nawiązuje do historycznej islamskiej architektury. Twórcy, wykorzystując tradycyjną architekturę Kataru, zaprojektowali przestrzeń, która połączyła dziedzictwo kraju z jego przyszłością – innowacyjnym i zamożnym państwem. Zewnętrzna część dworca zbudowana została ze złotego piaskowca, a jego wnętrze mieni się blaskiem macicy perłowej. Dopełnieniem tych niezwykłych projektów i palety kolorystycznej jest kompleksowy, zaprojektowany na zamówienie, sufit Hunter Douglas Architectural.

„Sufit z płatków” był ważną częścią projektu UNStudio i wyzwaniem dla Hunter Douglas Architectural – należało zaprojektować kasetony-kwiaty z wieloma kształtami płatków, które tworzyłby uderzający, modułowy sufit w obrębie stacji, zainstalowany wokół sklepienia. Hunter Douglas zmienił pierwotną konstrukcję GRG (gips zbrojony włóknem szklanym) na sufit w pełni metalowy, dzięki czemu jest on trwały i łatwy w utrzymaniu.

– Sufity są nie tylko funkcjonalne, ale także, gdy są pięknie zaprojektowane, stanowią integralną część sztuki i rzemiosła całej przestrzeni. Odgrywają ważną rolę w budownictwie i aranżacji wnętrz, ponieważ potrafią pochłaniać dźwięk, co tworzy znacznie zdrowszy klimat wnętrza, a także pozwala na optymalne oświetlenie – powiedział Michiel Langeveld, Research & Development Manager w Hunter Douglas Architectural. – Oryginalny projekt architektoniczny pozwolił na zaprojektowanie czterech różnych rozmiarów płatków, co z kolei umożliwiło stworzenie 14 różnych ich projektów. Ostatecznie użyte zostały trzy różne moduły – dodaje. Według Michiela Langevelda projekt metra w Doha był skomplikowany, a zastosowane rozwiązania inżynieryjne musiały zostać ujednolicone, by stworzyć jeden spójny system – Osiągnięto to poprzez zaprojektowanie systemu podwieszenia z użyciem elementów prefabrykowanych. Został on zainstalowany bezawaryjnie, z gwarancją w 100% zaprojektowanego układu połączeń – podsumowuje.