Na starcie budowa dworca w Tłuszczu. Zaskoczy iluminacją nocną

Nowoczesny wygląd, funkcjonalne wnętrza, częściowo przeszklona elewacja i wiele rozwiązań przyjaznych środowisku oraz osobom z niepełnosprawnościami – tak najkrócej można opisać nowy dworzec w Tłuszczu. Jego budowa właśnie się rozpoczęła.

Autorem dokumentacji projektowej jest GPVT Pracownia Architektoniczna z Poznania, a wykonawcą robót budowlanych będzie Firma Budowlana Anna – Bud z Warszawy.

Planowany termin otwarcia nowego dworca to koniec 2023 r.

PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazały mu plac budowy. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Tłuszczu powstanie całkowicie nowy budynek dworca kolejowego wybudowany w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Będzie to kolejny po Pomiechówku tego typu dworzec w województwie mazowieckim.

Cegła na elewacji i iluminacja nocna

Nowy parterowy budynek to prostokątna bryła z dominantą w postaci wieży zegarowej, pokrytej pionowymi ciemnoszarymi lamelami (listwami). Elewacja będzie wykończona cegłą licową, z dużymi przeszkleniami w części pasażerskiej, które zwiększą dostęp światła dziennego do wnętrza. Przed wejściem do dworca od strony frontu zaprojektowano daszek. Nowy budynek będzie posiadał również iluminację nocną, a także podświetlane napisy dworzec kolejowy (od frontu) oraz z nazwą miejscowości (od strony peronów). Niezwykle ważne jest również to, że znajdzie się on bliżej stacji oraz w sąsiedztwie tunelu prowadzącego na perony, co poprawi komfort korzystających z niego podróżnych.

Wnętrze dworca zaprojektowano równie nowocześnie. Hol będzie utrzymywany w odcieniach bieli i szarości. Z bielą ścian będą współgrała szara, gresowa posadzka, sufit wykonany z białych płyt (w pobliżu kas) oraz aluminiowych lameli (listew) w kolorze antracytowym. We wnętrzu holu-poczekalni podróżni znajdą ławki, gabloty z rozkładami jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu ławek będą ustawione również specjalne słupki do ładowania urządzeń mobilnych z portami USB. W pobliżu poczekalni zaprojektowano specjalny kącik zabaw dla najmłodszych z pomieszczeniem dla opiekuna z dzieckiem. W sąsiedztwie znajdą się jeszcze toalety oraz pomieszczenia kas biletowych. Resztę powierzchni dworca zajmą lokale na wynajem i biurowe oraz przestrzenie związane z techniczną obsługą budynku.

Rozpoczęcie budowy dworca w Tłuszczu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Białegostoku. Mam nadzieję, że zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynek stanie się wizytówką Tłuszcza oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją na transgranicznym szlaku kolejowym Rail Baltica. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Budowa nowego dworca w Tłuszczu to kolejna inwestycja, która rozpoczynamy w województwie mazowieckim. Dzięki niej już niebawem mieszkańcy skorzystają z komfortowego, funkcjonalnego, bezpiecznego i proekologicznego budynku wybudowanego w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Obecnie w województwie mazowieckim zakończyliśmy już jedenaście inwestycji, a na przeszło dwudziestu dworcach trwają prace budowlane – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Modernizacja dworca w Tłuszczu to jedna z wielu inwestycji na trasie kolejowej Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka, których finansowanie z budżetu UE opiewa na niemal 30 milionów złotych. Inwestycje w poprawę jakości transportu kolejowego to dowód na to, że Polskie Koleje Państwowe wspierają europejskie priorytety w zakresie zrównoważonego transportu oraz poprawy jakości życia obywateli. Gratuluję realizacji tej inwestycji, która z pewnością poprawi jakość podróżujących poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest ona również dowodem na to, że celem polityki spójności jest wspieranie każdego obywatela UE – mówi Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Nowy budynek, jak każdy Innowacyjny Dworzec Systemowy, będzie pozbawiony barier architektonicznych oraz posiada wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich m.in. plany dotykowe obiektu, oznaczenia w alfabecie Braille’a czy ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących.

Dworzec będzie również przyjazny środowisku. Na jego dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”. Zaprojektowano również system retencji deszczówki, która po oczyszczeniu będzie użytkowana jako tzw. woda szara do spłukiwania toalet lub do podlewania terenów zielonych. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o systemie inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) nadzorującym prace instalacji i urządzeń oraz optymalizującym zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Nowoczesne będą również systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring, kontrola dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowy.

Dzięki budowie nowego dworca zmieni się również jego otoczenie. Przebudowany zostanie układ komunikacyjno-drogowy, a także powstanie nowy parking, który pomieści 29 samochodów. Przy samym budynku dworca zaprojektowano również nową przeszkloną i zadaszoną wiatę na 28 rowerów wraz ze stacją naprawy jednośladów. Ponadto uporządkowana zostanie zieleń oraz zamontowane nowe elementy małej architektury.

Budowa nowego dworca w Tłuszczu to koszt prawie 10 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., autorem dokumentacji projektowej GPVT Pracownia Architektoniczna z Poznania, a wykonawcą robót budowlanych będzie Firma Budowlana Anna – Bud z Warszawy. Planowany termin otwarcia nowego dworca dla podróżnych to koniec 2023 roku.