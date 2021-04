Na starcie budowa nowego dworca we Włocławku

Nowa, większa bryła o zupełnie nowym kształcie i z nowoczesnym wykończeniem oraz rozwiązania gwarantujące pasażerom wygodę korzystania – tak będzie prezentował się przyszły dworzec kolejowo-autobusowy we Włocławku.

Koszt budowy dworca wyniesie ok. 25,7 mln zł brutto.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec przyszłego roku.

Prace budowlane rozpoczną się w przyszłym miesiącu. W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się przygotowaniem dworca tymczasowego, w którym prowadzona będzie obsługa podróżnych na czas realizacji inwestycji. Następnie przeprowadzona zostanie rozbiórka obecnego budynku.

Nowy dworzec będzie obiektem trzykondygnacyjnym. Na parterze pojawi się wydzielona strefa dla podróżnych z dwiema poczekalniami, toaletami i pomieszczeniem dla opiekuna z dzieckiem. Po dwóch stronach holu znajdą się pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe – w części południowej dla przewoźników kolejowych, a w części północnej dla operatorów komunikacji miejskiej oraz regionalnych połączeń autobusowych. Również na parterze zaplanowane zostały lokale komercyjne. Pomieszczenia na piętrze przeznaczone zostaną na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przy głównych wejściach do budynku zaprojektowano pochylnie. Komunikację wewnątrz obiektu ułatwią dwie windy, prowadzące z poziomu -1 na parter w części południowej oraz z parteru na piętro w części północnej. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowane będą kasy biletowe i toalety. W budynku zaplanowano też udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci ścieżek prowadzących czy dotykowych map i oznaczeń.

– Podpisanie umowy na budowę dworca we Włocławku to ważny krok w kierunku lepszych podróży koleją dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej, tak jak zakłada to projekt i plany samorządu. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Projekt przyszłego dworca we Włocławku pozytywnie zaskakuje oryginalnością i dowodzi, że PKP na pierwszym miejscu stawiają komfort podróżnych. Planowana inwestycja to także dobry przykład na spójność działań kolei i samorządu. Realizacja nowego dworca uwzględnia bowiem multimodalny węzeł przesiadkowy, za którego realizację odpowiada Miasto Włocławek. Dzięki takiemu podejściu Włocławek już wkrótce zyska nowoczesną przestrzeń, która w pełni zaspokoi potrzeby komunikacyjne mieszkańców – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.