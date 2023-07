Na starcie remont na stadionie przy ul. Boya-Żeleńskiego ​w Katowicach

Rusza modernizacja obiektu MOSiR-u zlokalizowanego przy ul. Boya-Żeleńskiego w Katowicach. Rozpoczęcie prac poprzedziło symboliczne wbicie łopaty.

Remont boiska klubu sportowego Murcki Kostuchna Górnik Katowice ma wymiar symboliczny. Ten obiekt był niegdyś bardzo popularny na południu miasta. W przeszłości, gdy Kostuchna stanowiła osobną gminę, boisko było dumą okolicznych mieszkańców, którzy szczycili się tym, że mają u siebie plac do gry, który w tamtych latach mógł się pochwalić najlepszą murawą w okolicy i stalową trybuną. Do 15 roku życia trenował tu słynny piłkarz Jan Furtok.

W 2018 r. miasto Katowice przejęło od SRK teren, na którym znajduje się boisko i obecnie przystępuje do remontu, aby udostępnić mieszkańcom odnowiony obiekt. Po zakończeniu prac będzie on wykorzystywany przez piłkarzy, ze szczególnym uwzględnieniem ok. 100 dzieci należących do akademii szkolącej młodych sportowców.

Zakres prac

Wykonawcą remontu została firma Rail STM Sp. z o.o. z Tychów, a jego koszt to prawie 4,5 mln zł, przy czym inwestycja jest w 90 proc. dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Teren obiektu to ponad 22,8 tys. m2. Dodatkowo wykonana zostanie infrastruktura drogowa – drogi dojazdowe i parkingi, a także nowe oświetlenie. W ramach prac wykonawca odtworzy płytę boiska. Trzeba będzie także wyburzyć część infrastruktury – m.in. zdemontowany zostanie istniejący budynek magazynowy, gospodarczy, a także ogrodzenia i piłkochwyty oraz istniejące słupy oświetleniowe. Wyremontowane zostaną istniejące schody zewnętrzne i mur oporowy. Oprawy oświetleniowe na boisku zostaną wymienione. Teren obiektu będzie wyrównany. Płyta boiska będzie wyposażona w systemy nawadniające. Zasadzone zostaną także nowe drzewa i krzewy. Prace potrwają około roku.