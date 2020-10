Na starcie rewitalizacja dawnej fabryki pomp. Z nową funkcją, ale przy zachowaniu industrialnego charakteru

Dawna fabryka pomp w Lesznie przechodzi spektakularną rewitalizację. Niezwykły industrialny charakter zostanie utrzymany, zaś inwestycja zyska nową funkcję. Powstaną tu luksusowe apartamenty, przestrzeń dla gastronomii, biznesu i usług. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wrażliwego architektonicznego oka Mariusza Popiołka z pracowni ArchiTeka - to on czuwa nad finalną formą. By dopełnić projekt potrzebny był jeszcze jeden specjalista - profesor Jan Sikora, właściciel pracowni Sikora Wnętrza.

REKLAMA

Przedsięwzięcie, które funkcjonuje pod nazwą Lofty na Pompach, zainicjowane i prowadzone jest przez spółkę ICC Real Estate, znaną w Lesznie z realizacji takich jak apartamenty na wynajem przy ul. Więziennej czy minigaleria handlowa Arkadia Leszno, a przede wszystkim z odnowienia kamienicy przy ul. Niepodległości 5. Lofty na Pompach, najnowszy i najbardziej spektakularny projekt firmy, obejmować będzie stworzenie na terenie dawnej fabryki zespołu nie tylko luksusowych apartamentów, lecz także przestrzeni dla gastronomii, biznesu i usług.

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wrażliwego architektonicznego oka Mariusza Popiołka z pracowni ArchiTeka. To on czuwa nad finalną formą i nadaje jej spójny i powiązany z miastem charakter. By dopełnić projekt potrzebny był jeszcze jeden specjalista – profesor Jan Sikora, właściciel pracowni Sikora Wnętrza.

- Fabryka Pomp w Lesznie to niepowtarzalna inwestycja. Rewitalizacja fabryki, a w jej sercu kuźnia, to wymarzony projekt chyba dla każdego twórcy. Zaproponowaliśmy wnętrza, które nie są powierzchownym podejściem do wnętrz loftowych, ale utrwalają zastaną tkankę: mury, luksfery, nastrój, cegłę. To najbardziej autentyczne przestrzenie loftowe jakie zaprojektowałem - opowiada prof. Jan Sikora.

W jednym z budynków kompleksu dawnej fabryki pomp przy ul. Narutowicza 36 w Lesznie można już umawiać się na indywidualne oprowadzanie po pokazowym loftowym wnętrzu kuźni. Wirtualny spacer po budynku, symbolicznie inaugurujący prace nad szeroko zakrojonym projektem rewitalizacji obiektu, odbędzie się 23 października br.

Zakończenie inwestycji planowane jest na końcówkę 2023 r.