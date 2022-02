Na szczecińskiej Łasztowni powstanie budynek z zielonymi tarasami i mariną

J.W. Construction na szczecińskiej Łasztowni wybuduje kompleks apartamentowców z zielonymi tarasami na dachach, mariną oraz zapleczem handlowo-usługowym.

Osiedle „Nad Odrą” jest drugim projektem ogólnopolskiego dewelopera J.W. Construction realizowanym w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Pierwszy to ukończony już wieżowiec Hanza Tower, najwyższy w Szczecinie budynek apartamentowo-komercyjny. Inwestycja „Nad Odrą” zapewni szczecinianom mieszkania z panoramicznymi przeszkleniami z widokiem na Odrę i lewobrzeżny Szczecin, w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na mapie Szczecina. Mieszkańcy osiedla będą mogli cumować jachty i łodzie pod własnym budynkiem.

Prace na placu budowy rozpoczęły się 16 lutego. Jako pierwszy będzie realizowany budynek usytuowany najbliżej Kanału Zielonego. Będzie miał łącznie 7 kondygnacji, ale w niektórych miejscach będzie obniżony do 5. lub 6. Powstanie w nim 189 mieszkań, z przestronnymi balkonami i tarasami o powierzchni nawet do 85 m kw. Na parterze będą 23 lokale usługowe. Trzykondygnacyjny garaż pomieści 218 samochodów. Planowany termin zakończenia I etapu to maj 2024 roku.

- W kolejnym etapie PORR zbuduje budynek usytuowany nieco bliżej Mostu Długiego. Będzie w nim 237 mieszkań, lokale usługowe, 269 miejsc parkingowych, 100 boksów na rowery i 49 komórek lokatorskich. Trzeci etap jest jeszcze w fazie projektowania, ale już wiemy, że łącznie w inwestycji „Nad Odrą” powstanie prawie 800 lokali - mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.

Cała zabudowa osiedla „Nad Odrą” usytuowana będzie na prawo od Mostu Długiego (patrząc w kierunku Prawobrzeża) i będzie sięgać aż do Kanału Zielonego, który oddziela Łasztownię od Kępy Parnickiej.