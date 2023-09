Na szkole w Gdyni powstał fantazyjny mural

Na ścianie Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni powstał mural przedstawiający wodny świat. Jego autorką jest Gosia Herba.

REKLAMA

Na ścianie Zespołu Szkół nr 6 powstał mural autorstwa Gosi Herby.

Na muralu są motywy zabawy, radosnego spędzania czasu wśród przyrody oraz... żaba – bohaterka warsztatów z dziećmi.

Praca jest efektem rozmów ze szkolną społecznością oraz warsztatów z uczniami.

Gosia Herba jest autorką ilustracji prasowych, komercyjnych, większych form związanych z architekturą i wnętrzami, ale głównie specjalizuje się w ilustracji książkowej.

Mural został wykonany przez artystów związanych z Traffic Design. Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdynia oraz Cavatina Group.

Można już oglądać kolejną realizację Traffic Design. Mural projektu polskiej ilustratorki Gosi Herby został namalowany na ścianie Zespołu Szkół nr 6. Praca projektowa jest efektem rozmów ze szkolną społecznością oraz warsztatów z uczniami.

Mural przedstawia dzieci bawiące się nad wodą. Jedno z nich wygrzewa się na kamieniu, drugie nurkuje. To symboliczny pomost pomiędzy ciszą (woda) a dźwiękiem (powietrze). Inspiracją dla mnie były także rysunki uczniów szkoły - Gosia Herba, autorka projektu.

Na ścianie Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni powstał mural autorstwa Gosi Herby. fot. mat. Traffic Design

Gosia Herba jest autorką ilustracji prasowych, komercyjnych, większych form związanych z architekturą i wnętrzami, ale głównie specjalizuje się w ilustracji książkowej. Projektuje okładki, ilustruje i współtworzy książki dla dzieci. Jej prace publikowane są na całym świecie. Rysowała m.in. dla The New Yorker, The New York Times, Der Tagesspiegel, The Washington Post. Polscy czytelnicy znają ją z książek „Balonowa 5” czy „Van Dog”.

Na muralu oprócz motywu zabawy, radosnego spędzania czasu wśród przyrody pojawia się żaba – bohaterka warsztatów z dziećmi.

Projekt jest częścią działania realizowanego w ramach Asphalt Art fundacji Bloomberga i wkrótce zyska rozwinięcie w postaci dalszych działań mających zapewnić uczennicom i uczniom szkoły większy komfort korzystania z placówki.

Mural został wykonany przez artystów związanych z Traffic Design. Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdynia oraz Cavatina Group.